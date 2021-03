As 100 marcas de varejo mais valiosas do mundo e o que elas ensinam para o Brasil

Um levantamento da consultoria inglesa Brand Finance, especializada em avaliação de marcas, revela nesta quarta-feira, 17, as 100 marcas de varejo mais valiosas globalmente. Segundo estudo, varejistas de diferentes segmentos foram afetados pela pandemia e as marcas de e-commerce se sairam melhor, registrando um crescimento médio do valor da marca de 38%, enquanto as lojas de departamento, por exemplo, perderam 11% do valor da marca em média.

Para chegar ao resultado, a consultoria utiliza uma metodologia que além de calcular o valor da marca, o Brand Finance também determina a força relativa das marcas por meio de um scorecard balanceado de métricas que avalia o investimento em marketing, o patrimônio das partes interessadas e o desempenho dos negócios. Certificada pela ISO 20671, a avaliação da Brand Finance sobre o patrimônio líquido das partes interessadas incorpora dados originais de pesquisa de mercado de mais de 50.000 entrevistados em quase 30 países e em mais de 20 setores.

No topo do ranking, a Amazon registrou um crescimento de 15% no valor da marca para US$ 254,2 bilhões. Segundo o relatório, a gigante é uma das poucas marcas que se beneficiaram consideravelmente com a pandemia e o aumento sem precedentes na demanda resultante, à medida que os consumidores ficavam online após o fechamento de lojas.

Além disso, o recente anúncio de que o fundador e CEO Jeff Bezos está deixando o cargo, pode marcar uma nova direção positiva para a marca que se encontra no centro de controvérsias, desde a cobertura negativa de seu divórcio, alegações de mau tratamento aos trabalhadores e críticas à aparente relutância de Bezos em usar a riqueza para fins filantrópicos.

"Desempenhando um papel crucial no apoio a um novo modo econômico de bloqueio, a Amazon se encontra no centro das atenções mais do que nunca. Muitos consumidores acabam confiando na experiência de compra refinada que a Amazon oferece, mas a marca tem críticos", diz Richard Haigh, diretor administrativo da Brand Finance.

O Alibaba.com também viu um aumento impressionante em sua pontuação de BSI, de 11,3 pontos para 88,5 em 100, tornando-se a segunda marca de varejo mais forte do mundo. As subsidiárias do Alibaba Group, Taobao, com aumento de 44% para US $ 53,3 bilhões, e Tmall, com aumento de 60% para US $ 49,2 bilhões, tiveram sucessos paralelos.

A história é semelhante para a JD.com, que teve um aumento de 82% no valor da marca para US $ 23,5 bilhões, após um aumento de 30% em sua contagem anual de compradores - seu ritmo mais rápido em dois anos. A marca japonesa de e-commerce, Rakuten, também lucrou com um aumento impressionante no valor da marca, com aumento de 49% para US $ 7,7 bilhões, e simultaneamente saltou 8 posições para 26º lugar no ranking.

O segundo subsetor mais valioso, atrás do comércio eletrônico, são os supermercados. 37 marcas de supermercados figuram no ranking Brand Finance Retail 100 2021, com valor acumulado de US $ 185,3 bilhões. Neste ano, os supermercados aumentaram os valores das marcas em 6%, em média. Os dois supermercados mais bem classificados são os alemães Aldi e Lidl, apresentando um aumento de 8% no valor da marca e uma redução de 9% no valor da marca, respectivamente.

Novas participantes

Apesar de não ter uma marca do Brasil, o ranking agora inclui marcas de países que não foram representados antes. O Mercado Livre entra no ranking na 68ª posição com um valor de marca de US$ 2,8 bilhões. Fundada em 1999, o mercado online e a plataforma de e-commerce eram parcialmente propriedade da gigante do varejo eBay (aumento de 2% para US $ 8,3 bilhões) até 2016. A marca continua a crescer cada vez mais, registrando de forma consistente números de usuários registrados, que chegou a 320,6 milhões no final de 2019.

Uma das marcas mais reconhecidas da Polónia, a retalhista de descontos Biedronka (mais 3% para 2,0 mil milhões de dólares) entra no ranking pela primeira vez como a 79ª marca de retalho mais valiosa do mundo. A Biedronka possui a maior rede de retalho do país com mais de 3.000 supermercados em mais de 1.000 localidades. É também o maior empregador privado da Polónia, apoiando 70.000 locais de trabalho em todo o país.

Por último, o finlandês Kesko reivindica o 95º lugar com um valor de marca de US $ 1,5 bilhão. Com mais de 1.200 lojas K-food em todo o país, com impressionantes 1,2 milhão de visitas diárias de clientes, a Kesko é conhecida por seus produtos de qualidade e se orgulha de estocar altos níveis de produtos finlandeses. Comemorando seu 80º aniversário ano passado, a marca continua a ganhar participação de mercado.

Brasil

O ranking não possui nenhuma marca brasileira presente, segundo Eduardo Chaves, presidente da consultoria no Brasil, as marcas varejistas não têm receita comparável às receitas de marcas do varejo internacional. "O câmbio não favorece o valor em dólar de marcas nacionais para que apareçam entre as 100 maiores marcas do varejo global. O Brasil detém diversas marcas fortes e memoráveis, no entanto precisamos de estímulos tecnológicos e distribuição global para figurar entre as maiores marcas varejistas internacionais", afirma.

As três maiores marcas varejistas brasileiras, segundo o ranking publicado exclusivo pela Exame em 2020 foram Renner, Magazine Luiza e Lojas Americanas com valor de U$754 milhões, U$748 milhões e U$696 milhões, respectivamente.

2021 Rank 2020 Rank Rank Change Brand name Country of operation Industry 2021 Brand Valuation BV Change 2020 Brand Value 1 1 Amazon United States Retail 254,188 15.1% 220,791 2 2 Walmart United States Retail 93,185 20.2% 77,520 3 4 1 Taobao China Retail 53,335 44.2% 36,986 4 3 -1 Home Depot United States Retail 52,917 4.8% 50,508 5 5 Tmall China Retail 49,179 60.4% 30,652 6 10 4 Alibaba.com China Retail 39,156 108.1% 18,819 7 6 -1 Lowe's United States Retail 30,376 22.7% 24,757 8 8 Costco United States Retail 28,888 27.8% 22,604 9 7 -2 CVS United States Retail 26,942 16.2% 23,183 10 14 4 JD.com China Retail 23,539 81.9% 12,938 11 11 Target United States Retail 20,685 30.3% 15,873 12 9 -3 IKEA Sweden Retail 17,977 -7.8% 19,499 13 12 -1 Walgreens United States Retail 16,097 8.2% 14,872 14 13 -1 Aldi Germany Retail 15,487 8.2% 14,310 15 15 Lidl Germany Retail 11,293 -8.8% 12,380 16 18 2 Sam's Club United States Retail 10,978 12.9% 9,728 17 16 -1 Tesco United Kingdom Retail 9,999 -9.0% 10,983 18 17 -1 Sephora France Retail 9,839 -10.1% 10,941 19 24 5 Dollar General United States Retail 9,605 28.1% 7,500 20 21 1 7-Eleven Japan Retail 9,128 5.1% 8,688 21 23 2 Woolworths Australia Retail 9,000 10.5% 8,143 22 22 eBay United States Retail 8,347 2.4% 8,150 23 27 4 E.Leclerc France Retail 8,274 26.5% 6,540 24 20 -4 Carrefour France Retail 8,192 -7.1% 8,817 25 26 1 Publix United States Retail 8,063 18.7% 6,793 26 34 8 Rakuten Japan Retail 7,736 48.6% 5,204 27 19 -8 TJ Maxx United States Retail 6,484 -31.7% 9,488 28 29 1 Asda United Kingdom Retail 6,451 2.1% 6,317 29 30 1 Kroger United States Retail 6,394 2.9% 6,214 30 37 7 Best Buy United States Retail 6,252 22.7% 5,097 31 36 5 El Corte Inglés Spain Retail 6,112 18.5% 5,158 32 33 1 Circle K Canada Retail 5,927 9.0% 5,436 33 31 -2 AutoZone United States Retail 5,633 -2.9% 5,804 34 35 1 Coles Australia Retail 5,625 8.1% 5,202 35 39 4 Whole Foods United States Retail 5,431 13.0% 4,806 36 25 -11 Suning China Retail 5,355 -22.0% 6,865 37 32 -5 Carmax United States Retail 5,156 -8.6% 5,642 38 42 4 Mercadona Spain Retail 4,783 5.4% 4,537 39 New Zalando Germany Retail 4,732 48.8% 3,181 40 28 -12 Ross Dress For Less United States Retail 4,567 -29.4% 6,470 41 38 -3 Marshalls United States Retail 4,416 -13.1% 5,081 42 46 4 Yonghui Superstores China Retail 4,253 0.3% 4,240 43 45 2 Sainsbury's United Kingdom Retail 4,137 -2.5% 4,244 44 49 5 Edeka Germany Retail 3,998 6.5% 3,755 45 New QVC United States Retail 3,902 24.7% 3,129 46 41 -5 Leroy Merlin France Retail 3,897 -16.2% 4,653 47 New Safeway United States Retail 3,860 8.5% 3,556 48 47 -1 O'Reilly Auto Parts United States Retail 3,799 -6.1% 4,048 49 New Conad Italy Retail 3,756 13.2% 3,318 50 New AEON Japan Retail 3,712 6.7% 3,481 51 43 -8 Kohl's United States Retail 3,655 -19.3% 4,527 52 48 -4 JD Sports United Kingdom Retail 3,632 -7.8% 3,941 53 Kaufland Germany Retail 3,584 4.3% 3,436 54 40 -14 Macy's United States Retail 3,553 -25.1% 4,744 55 SPAR Netherlands Retail 3,496 -2.8% 3,597 56 COOP Italy Retail 3,458 3.3% 3,346 57 50 -7 Dollar Tree United States Retail 3,389 -8.2% 3,692 58 44 -14 Nordstrom United States Retail 3,312 -23.8% 4,344 59 Morrisons United Kingdom Retail 3,267 5.5% 3,096 60 Don Quijote Japan Retail 3,261 -2.0% 3,326 61 Boots United Kingdom Retail 3,174 18.8% 2,672 62 Advance Auto Parts United States Retail 3,038 -7.7% 3,292 63 Pyaterochka Russia Retail 3,019 34.6% 2,243 64 Tractor Supply United States Retail 2,947 13.0% 2,608 65 Nitori Japan Retail 2,896 11.3% 2,602 66 E-Mart South Korea Retail 2,826 48.8% 1,899 67 Canadian Tire Canada Retail 2,784 -19.6% 3,463 68 MercadoLibre Argentina Retail 2,779 49.5% 1,858 69 Dick's Sporting Goods United States Retail 2,598 28.2% 2,027 70 Wayfair United States Retail 2,515 13.1% 2,225 71 Marks & Spencer United Kingdom Retail 2,497 -12.6% 2,857 72 Esselunga Italy Retail 2,492 16.2% 2,145 73 Harvey Norman Australia Retail 2,485 3.2% 2,407 74 58.com China Retail 2,410 -5.4% 2,548 75 Auchan France Retail 2,297 -10.1% 2,554 76 Stop & Shop United States Retail 2,269 -25.8% 3,057 77 Magnit Russia Retail 2,175 -20.0% 2,720 78 Shoppers Drug Mart Canada Retail 2,116 2.9% 2,056 79 Biedronka POLAND Retail 2,005 3.4% 1,940 80 Loblaws Canada Retail 1,979 6.1% 1,864 81 Family Dollar United States Retail 1,942 7.4% 1,808 82 Lawson Japan Retail 1,897 -2.9% 1,953 83 Metro Germany Retail 1,889 41.0% 1,340 84 Real Canadian Superstore Canada Retail 1,860 13.1% 1,645 85 Ulta Beauty United States Retail 1,849 -24.4% 2,447 86 Longs Drug United States Retail 1,808 13.1% 1,599 87 Bunnings Australia Retail 1,767 4.4% 1,692 88 Food 4 Less United States Retail 1,649 2.8% 1,603 89 B&M United Kingdom Retail 1,619 20.3% 1,346 90 Sogo Japan Retail 1,576 18.8% 1,326 91 Food Lion United States Retail 1,528 14.1% 1,339 92 Ito-Yokado Japan Retail 1,503 14.1% 1,318 93 Burlington United States Retail 1,472 -18.4% 1,804 94 ASOS United Kingdom Retail 1,469 39.3% 1,055 95 Kesko Finland Retail 1,463 8.9% 1,343 96 Netto Marken-Discount Germany Retail 1,455 7.3% 1,356 97 Foot Locker United States Retail 1,436 -30.1% 2,055 98 Dufry Switzerland Retail 1,412 -7.1% 1,520 99 Michaels United States Retail 1,393 -20.8% 1,759 100 Dmart India Retail 1,366 21.5% 1,125