As 10 tendências de marketing para 2024, segundo estudo da Kantar

As principais tendências de marketing para o próximo ano estão listadas em novo relatório elaborado pela Kantar, especializada em dados, insights e consultoria. Intitulado Marketing Trends 2024, o levantamento combina dados atitudinais e de performance para ajudar os profissionais da área a maximizar estratégias de crescimento.

De acordo com a Kantar, trata-se do primeiro estudo do tipo realizado pela divisão de Insights da empresa. “Uma cultura de aprendizagem contínua e tomada de decisões baseada em dados é essencial para que o mercado navegue na transformação tecnológica e cultural que estamos vivendo", diz Maura Coracini, diretora de Mídia&Digital de Insights na Kantar. Confira abaixo as 10 tendências de marketing para 2024:

1. Inteligência Artificial no processo criativo

Mais da metade (67%) dos profissionais de marketing se sentem positivos em relação às possibilidades da IA generativa. Com a indústria explorando a tecnologia para o processo de desenvolvimento de criatividade, a necessidade de entender profundamente a efetividade desse resultado será ainda mais importante no próximo ano e no futuro.

2. Valores culturais

Os consumidores estão cada vez mais exigentes em relação às marcas. Iniciativas que exploram valores culturais se destacarão ainda mais em 2024. Isso porque 80% dos consumidores globais dizem estar dispostos a fazer um esforço para comprar de empresas que apoiam causas relevantes para eles. Pensando nisso, será importante considerar a gestão de risco no planejamento de marketing e assegurar que as marcas estejam bem informadas em relação às questões mais amplas da sociedade.

3. Controle de mensagem encontra a cultura do cancelamento

O próximo ano favorecerá empresas que se posicionem a respeito de questões sociais e ambientais e que sejam consistentes com seu DNA de marca, ainda que possam provocar controvérsias. Ser autêntica e tomar partido sobre questões importantes para a sociedade garantirá um caminho para construir conexão emocional com os consumidores.

4. A batalha por atenção e engajamento

A importância da métrica de atenção para mensuração de efetividade de mídia e criatividade chegou para ficar. O relatório da Kantar mostra que 62% dos profissionais de marketing ainda preferem trabalhar com métricas comportamentais, como tempo de visualização. A utilização de métricas preditivas de atenção baseadas em inteligência artificial está em ascensão e deve desempenhar um papel maior em 2024, permitindo que os profissionais da área mensurem atenção em escala para anúncios digitais.

5. A troca para medidas holísticas de sucesso

Sabemos que 42% das empresas estão incorporando métricas de sustentabilidade em seus KPIs, comparado com 26% em 2021. Essa tendência demonstra uma transformação no mercado para um maior equilíbrio entre lucro, planeta e pessoas – não apenas como compromisso das empresas, mas como estratégia de negócios.

6. Inovação disruptiva para negócios rentáveis e sustentáveis

Marcas percebidas como inovadoras pelos consumidores alcançam três vezes mais crescimento do que as que não são. No entanto, os níveis de inovação pós-pandemia estão mais baixos. Por isso, atuar nessa frente, especialmente de forma disruptiva, será uma agenda essencial para toda empresa que quiser encontrar um caminho de crescimento em 2024.

7. Marcas que desafiam o status quo

A indústria FMCG/CPG tem visto marcas desafiadoras impulsionando um crescimento desproporcional à medida que procuram confrontar conceitos, ideias, necessidades e ocasiões do consumidor. Com um em cada dois compradores globais preferindo consumir de marcas menores sempre que possível, veremos que essas empresas continuarão a ter sucesso. Para acompanhar o ritmo, grandes marcas precisam trabalhar agilidade, velocidade de lançamento no mercado, centralização no consumidor e tomada de decisões baseadas em dados.

8. O poder da premiunização

Com a inflação atingindo o bolso dos consumidores e as marcas próprias de produtos ganhando participação, as empresas estão recorrendo a fatores como promoções de preços, reduflação e descontos para manter a participação no mercado. Dados da Kantar mostram que a premiunização é um caminho para o sucesso. Em 2024, profissionais de marketing se apoiarão no gerenciamento de preços para garantir que preço e valor se alinhem.

9. A vida além da barra de pesquisa

A pesquisa está passando por um período de disrupção com a popularização da IA e de grandes modelos de linguagem. Um reflexo disso é o fato de que os buscadores online se consolidaram como quinto ponto de contato mais forte em termos construção de impacto de marca – em 2018, eles ocupavam a 11ª posição no ranking. Agora é a hora de revisar estratégias e conteúdos digitais para garantir visibilidade onde os consumidores estão.

10. Varejo e a publicidade

Em meio às mudanças nos comportamentos dos consumidores, a mídia de varejo aparece como um canal essencial para engajar audiências. Dados da Kantar mostram que 60% dos profissionais de marketing na América Latina declararam que investirão mais em mídia de varejo no próximo ano. Olhando para 2024, compradores e vendedores precisarão de medições independentes para comprovar o desempenho do canal e para criar melhores experiências de publicidade.