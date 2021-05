Evento debate como criadores de conteúdo podem ensinar as marcas

No dia 27 de maio, a brandtech Adventures, Inc apresenta a segunda edição do ARENA, evento online que promove debates entre grandes nomes do marketing em discussões relevantes sobre mercado. O projeto é comandado por Rapha Avellar e Ricardo Dias, fundadores do grupo, e faz parte da estratégia da empresa de desenvolver o ecossistema brasileiro por meio de conteúdo, dados e tecnologia.

A pergunta principal do painel, que acontece das 18h às 19h30, é "O que os CMOs podem aprender com os creators?". A ideia é realizar trocas de conhecimento e experiências que ajudem a guiar o mercado para uma nova era do marketing moderno.

Dentro do painel, acontecerão slots de 15 minutos com as seguintes personalidades:

Gustavo Gomes (Baiano), streamer, influenciador e comentarista do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL);

Henrique Lopes, criador da página Gina Indelicada;

KondZilla, diretor de criação, produtor e empresário brasileiro;

Nathalia Arcuri, fundadora do canal Me Poupe!.

Pierre Mantovani, CEO e Partner da Omelete Company;

“Queremos reunir grandes nomes que estão todos os dias à frente de várias plataformas ouvindo seu público e dialogando com ele. Serão conversas incríveis sob a ótica de quem está brilhando com conteúdos relevantes e poderosos para as comunidades em que estão inseridos”, diz Avellar.

Ricardo Dias, que saiu da Ambev para fundar a Adventures, Inc, complementa: “oferecer às pessoas uma fonte relevante de informações de alto nível sobre estratégias de marketing e que ajudem a guiar as marcas na ocupação de espaços onde a atenção do consumidor está, faz parte do nosso core. O ARENA vem para dividir um pouco desse propósito com o setor”.

Transformação digital

No primeiro episódio, que foi ao ar no dia 29 de abril, no YouTube, Avellar e Dias conduziram uma conversa com Patricia Borges, CMO da L'Oréal. A executiva e especialista em marketing falou sobre como a marca se adaptou às mudanças de comportamento dos consumidores durante a pandemia.

"Desde março de 2020, a transformação digital está em progressão exponencial. A gente colocou um propósito muito firme de ser uma uma real time data company, baseada em dados e conhecimento profundo do consumidor", disse Patricia.

De acordo com ela, a marca realizou alterações importantes para entender o consumidor neste período de pandemia. Patricia reforçou que a virada de chave para as marcas é deixar de pensar só no "olhem pra mim" e trazer atenção o tempo todo à sua marca, para entender o que as pessoas estão falando e saber como é possível entrar naquele nicho.

