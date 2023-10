Apple é a marca mais preparada para o futuro, aponta estudo exclusivo

Quais são as marcas que priorizam a inovação tecnológica em torno de produtos e serviços para impactar o dia a dia das pessoas? Esse levantamento é feito pelo FutureBrand Index, estudo que avalia as 100 maiores companhias da PwC de acordo com a percepção da força de marca.

Os resultados da edição 2023, divulgados em primeira mão pela EXAME, aponta a Apple em primeiro lugar, com pontuação bem acima da média do setor, em todos os atributos. A marca fundada por Steve Jobs foi percebida como a mais preparada para as transformações do futuro, subindo seis posições na comparação com o ano passado.

A Apple liderou a lista em 2016 e 2020. Um dos principais motivos para a boa colocação deste ano é o reforço da percepção em relação à indispensabilidade e gerenciamento de recursos de produtos bem conhecidos no mercado, como iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV.

Inovação e serviços para o consumidor

Enquanto muitas big techs fizeram layoffs este ano, a Apple promoveu esforços para evitar demissões em grande escala, destaca o estudo. A marca é reconhecida pelo compromisso com a privacidade de dados e produtos de alta qualidade. E mesmo com o alto preço dos produtos, a abordagem inovadora da Apple tende a manter a marca em destaque.

As companhias que estão nas cinco primeiras colocações deste ano têm um fator em comum: são vistas como líderes em tecnologia e inovação e possuem negócios pautados por produtos e serviços essenciais.

“Em um mundo em que a segurança e a proteção são escassas, as marcas devem tornar-se faróis de responsabilidade e de uma atuação baseada em propósitos, o que gera confiança nos consumidores”, diz André Matias, sócio e diretor da FutureBrand São Paulo.

“Isso é especialmente importante porque muitos clientes, desde compradores business-to-business até consumidores finais (B2C), desejam interagir com organizações que oferecem produtos e serviços que façam a diferença em sua vida individual e no mundo”, afirma o executivo.

Quais são os atributos avaliados

O FutureBrand determina a força da marca de cada empresa com base em 18 experiências e atributos de propósito, como consistência (oferece uma experiência consistente aos clientes), gestão de recursos (age eticamente para manter um ambiente sustentável) e indispensabilidade (as pessoas dependem da marca).

Também são avaliados inovação (cria produtos e serviços que são genuinamente úteis), confiança (é uma marca confiável) e bem-estar (contribui para o bem-estar das pessoas).

O índice oferece uma avaliação das 100 empresas mais valiosas do mundo sobre a capacidade das empresas de se adaptar à transformações do futuro. Mais de 3 mil profissionais de negócios foram entrevistados entre maio e junho de 2023 deste ano. A pesquisa foi conduzida em parceria com a QRi Consulting.

Confira os primeiros colocados da lista

1 - Apple

2 - CATL

3 - Nextera Energy

4 - Tsinc

5 - Samsung

6 - Microsoft

7 - Tesla

8 - Invidia

9 - ASML

10 - Pingan