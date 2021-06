App vende cerveja e outras bebidas alcoólicas com até 40% de desconto

O SuperOpa, aplicativo com foco na venda de alimentos com data de validade próxima, agora vai passar a vender marcas de bebidas alcoólicas com desconto. A partir desta quarta-feira (2), será possível comprar cervejas nacionais e importadas da Ambev, vinhos e destilados em geral, com descontos que podem chegar a 40%. A empresa atua em Campinas, Jundiaí e São Paulo e os pedidos, feitos de forma totalmente digital, chegam em no máximo três dias úteis.

Entre as ofertas a serem anunciadas, destacam-se:

caixa com 12 unidades da Cerveja Colorado Appia 300 ml por R$ 41,94 (com 40% de desconto em relação ao preço do varejo, segundo a empresa)

caixa com 12 unidades da cerveja Brahma 473ml por R$ 34,11 (40% de desconto)

Ao todo, são mais de 10 mil itens disponíveis na plataforma e os descontos vão durar enquanto os estoques acabarem. O valor mínimo para pedidos é de R$ 150.

É preciso correr para aproveitar os descontos com o maior percentual. Do total de ofertas anunciadas, 8% terá descontos de 40%, mais da metade terá desconto de 20% a 30% e uma pequena parte das ofertas gterá desconto de 9%. São produtos que não conseguiram chegar à gôndola do supermercado e, agora, recebem uma "segunda chance" de serem vendidos antes do fim da data de validade.

“Nosso objetivo é levar preços atrativos e praticidade nas compras por aplicativo para a classe C. Ampliamos o portfólio de bebidas para atender às demandas de nossos clientes, democratizando o acesso e oferecendo produtos de qualidade; Acreditamos que deve ser uma categoria de sucesso dentro do aplicativo e que devem responder por 35% do nosso faturamento dentro de três meses”, afirma Luís Borba, cofundador e CEO do SuperOpa.

Além das bebidas, o app vende alimentos por preços até 70% mais baratos do que os praticados no supermercado. Com a pandemia, a empresa viu o volume de clientes disparar -- em março do ano passado, a base cresceu mais de 300% -- e aproveitou o bom momento para continuar crescendo. Ao todo, são mais de 800 produtos disponíveis. A cada venda, a empresa retém de 15% a 30% do valor para rentabilizar a operação.

De olho no futuro, a companhia também pretende ter um braço financeiro em breve. A OpaPay, carteira digital da startup, deve ser lançada para facilitar o processo de compras online – ainda mais aberto agora com a chegada do Pix. Isso tudo, é claro, sem descuidar do principal: a sustentabilidade.