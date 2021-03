Após cases com Disney e Domino's, Rapha Avellar e Ricardo Dias lançam modelo de consultoria para estratégia de voz

A Adventures, holding recém-fundada pelo empreendedor em série Rapha Avellar e Ricardo Dias, ex-VP da Ambev, anunciou o lançamento de um modelo consultoria estratégica para empresas que buscam se posicionar por meio da utilização de novos formatos de voz, um recurso que vem gerando grandes resultados pelo mundo. O lançamento ocorre logo após a empresa ter, de forma bem-sucedida, aplicado a capacidade de produção de conteúdo criativo e original em campanhas recentes de grandes players internacionais como Disney e Domino's.

No cerne da proposta, está a ideia de que as marcas precisam desvendar onde a atenção das pessoas está de verdade. Para Rapha Avellar, o novo serviço reforça a proposta de estar sempre na ponta do desenvolvimento, a mesma prerrogativa que norteou o nascimento da Adventures. "Voz é a grande fronteira. Há hoje um descasamento enorme entre a atenção das pessoas e a alocação de recursos das marcas em diversas frentes, mas principalmente no que diz respeito ao uso de áudio. São 110 milhões de ouvintes de podcasts no Brasil. A alocação percentual ainda não está acompanhando onde está a atenção dos consumidores. Nosso modelo de consultoria analisa tais discrepâncias, sugerindo caminhos viáveis para as marcas darem seus primeiros passos e escalarem iniciativas", explica.

A empresa já acumulava iniciativas de sucesso que aplicavam criatividade e tecnologia de maneira bem-sucedida. A primeira delas — considerado um case global — foi a campanha de Dia das Crianças da Disney, em uma ação desenvolvida no segundo semestre de 2020, que envolvia a produção de conteúdo original em voz e a criação de três jornadas interativas durante as quais as crianças, seguindo comandos de voz, tomavam decisões e exploravam o universo dos personagens e das histórias.

Já a estratégia mais recente envolveu a criação do primeiro voice commerce (e-commerce de voz) 100% da America Latina, utilizando a voz de Jojo Todynho, vencedora da 12ª edição do reality-show "A Fazenda", em ação conjunta com a Domino's. Artista jovem e que se comunica muito bem com seu público, a cantora também quebrou paradigmas ao se tornar a primeira negra plus size escolhida para ser embaixadora oficial do Instituto Embelleze, em atividade também desenvolvida pela Adventures.

Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria francesa de tecnologia Capgemini, até 2023 cerca de 40% dos consumidores vão realizar aquisições por meio de assistentes de voz e devem gastar 18% de seus orçamentos de compra por meio desses dispositivos. Com o aumento do interesse por esse canal, a Adventures está saindo na frente neste mercado com um serviço inovador.

O planejamento oferecido pela empresa é dividido em três etapas. Primeiramente, a equipe analisa e monta um plano de mídia pensado para cada cliente, com a inclusão das plataformas e canais de voz mais eficazes para cada contexto. A segunda etapa consiste na implementação das plataformas, seguida de um estudo de rastreamento e otimização frequente da performance ao longo do tempo. A etapa final consiste na disponibilização de serviços completos de criação, conteúdo original, adaptação e produção de VoiceApps e Voice Commerces, tudo conduzido pelo modelo integrado da própria Adventures.

"Marketing moderno tem como propósito entreter as pessoas ao invés de interrompê-las. A voz é o canal perfeito para gerar essa conexão", explica Ricardo Dias, que já esteve do outro lado da mesa como CMO de um dos maiores anunciantes do Brasil, a Ambev.

Unindo criatividade e inovação, a empresa conta com os executivos Inaiara Florêncio e Conrado Caon, que lideram um time de tecnologia formado por profissionais provenientes de instituições acadêmicas de referência como a Singularity University, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), Hyper Island e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

Sobre a Adventures, Inc.

A Adventures é uma das empresas da Adventures, Inc., primeira holding de comunicação com um modelo de partnership do mundo. As outras três empresas do grupo são: Adventures Partners, para agências parceiras; Adventures Lab, laboratório de inovação do grupo; e a Cria, edtech que conecta talentos a oportunidades.