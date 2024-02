Após 70 anos, Kopenhagen muda o nome do chocolate Chumbinho

A Kopenhagen, marca comprada pela Nestlé, decidiu mudar o nome do Chumbinho, após 70 anos. Agora, o clássico chocolate em formato de bolinhas passa a se chamar Crocantinho.

Criado pelo casal fundador da tradicional marca de chocolates, David e Ana Kopenhagen, o doce recebeu esse nome por causa do seu formato, que era similar a um brinquedo popular nos anos 1950.

Não demorou muito para que o Chumbinho ganhasse um público fiel. Junto à Língua de Gato, Nhá Benta, Cherry Brandy e Lajotinha, se sagrou como um dos clássicos, e campeões de vendas da Kopenhagen.

Ocorre que o brinquedo que inspirou a criação do chocolate inicialmente perdeu o seu apelo com o passar dos anos, especialmente, porque um agente químico homônimo acabou se popularizando no país como forma controle ilegal de animais.

Ongs têm travado uma verdadeira batalha para a proibição do uso indiscriminado do produto, principalmente, por meio das redes sociais, o que tem impactado negativamente a submarca da Kopenhagen.

“Estamos sempre super sensíveis à temperatura do consumidor em relação aos nossos produtos e movimentos de marca. Identificamos que havia um número grande de clientes que pediam que nos posicionássemos em relação a essa questão”, conta Maricy Gattai Porto, diretora executiva da Kopenhagen.

Segundo a executiva, a empresa realizou uma pesquisa de mercado robusta e, como resultado, percebeu que a associação entre o Chumbinho com o agente químico de mesmo nome era real.

“Como marca não podemos admitir esse tipo de associação e partimos para o entendimento de como seria essa transição de mudança de nome e qual seria o melhor momento para executá-la”, explica.

Chumbinho da Kopenhagen passou a se chamar Crocantinho

O Chumbinho da Kopenhagen mudou?

Embora com novo nome, a receita e os ingredientes do Chumbinho, agora Crocantinho, não sofreram alterações. “A percepção de sabor e sensorial do consumidor não deve mudar”, garante a diretora executiva da Kopenhagen.

O que muda também a partir de agora é a embalagem, que foi modernizada e contextualizada ao novo momento da marca.

O Crocantinho também ganhou duas novas versões que devem chegar ao mercado em breve. Além da Tradicional, a companhia lançou o Black & White e o Lingato, que já estão disponíveis nas mais de 600 lojas da Kopenhagen, e-commerce e aplicativo da companhia.

Estratégia levou tempo

Mudanças envolvendo nomes de produtos consolidados no mercado, a exemplo do Chumbinho que conta com um público fiel e há décadas é um dos grandes ativos da Kopenhagen, demandam tempo e cautela.

Entre a identificação do problema e o início dos movimentos internos para a alteração do nome, a própria Kopenhagen levou mais de quatro anos.

“Estamos confiantes de que o nosso consumidor vai receber essa mudança com grande alegria, uma vez que ela foi totalmente fundamentada na percepção e desejo dos nossos clientes”, afirma Porto.

“O novo nome além de ser uma descrição fiel ao produto, que é dos mais crocantes do nosso portfólio, ainda traz uma abordagem jovem, lúdica e divertida, premissas que também foram usadas na concepção do nome quase sete décadas atrás”, finaliza.