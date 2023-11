Antonio Fagundes e Porta dos Fundos viralizam com campanha 'sincerona' sobre o Novembro Azul

Com Antonio Fagundes como protagonista, a nova campanha do Porta dos Fundos para o Novembro Azul, lançada nesta segunda-feira, 6, chamou a atenção da internet ao mesclar, de forma inusitada, humor e informação para conscientizar a população sobre a importância do exame de toque retal na prevenção do câncer de próstata.

No vídeo de pouco mais de quatro minutos - já assistido por mais de 2 milhões de pessoas no Instagram e no YouTube - o ator, conhecido por papeis icônicos em novelas da TV Globo, faz uma série de piadas e utiliza linguagem explícita para destacar a necessidade do diagnóstico precoce e trazer dados relevantes sobre a doença no Brasil.

Segundo ele, a cada 38 minutos, uma pessoa morre por câncer de próstata no país. "Colocar o 'cuzinho' para jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas”, diz o ator. “Logo, deixar um profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha para uma vida saudável”, complementa.

Com roteiro de Jhonatan Marques e direção de Bianca Frossard, o esquete ainda conta com participação Fabio Porchat, interpretando o personagem Henrique, o qual conta a sua experiência ao realizar o exame de toque. Antonio Tabet, por sua vez, dá vida ao urologista Dr. Calos Z. Rodrigues.

Os atores aproveitam o tom de brincadeira para quebrar preconceitos que ainda existem em torno do exame de toque retal, o qual é fundamental para avaliar a saúde da próstata e identificar alterações no órgão.

“Não existem evidências de que abrir a avenida para deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual”, brinca Fagundes, que também busca explicar, de maneira simples e direta, como é realizado o exame preventivo. “Abir a jaca é super rápido e é simples, todo mundo precisa fazer o exame", alerta.

Assista o vídeo abaixo:

Movimento Novembro Azul

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer - INCA, o movimento Novembro Azul teve origem em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina.

A campanha do INCA e do Ministério da Saúde em 2023 destaca o cuidado com a saúde do homem e a prevenção do câncer, especialmente o de próstata, segunda doença mais incidente na população masculina em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma.

No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer entre homens, reafirmando sua importância epidemiológica no país.

Ainda segundo o INCA, a idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata, sendo mais incidente em homens a partir dos 60 anos, bem como, histórico familiar e obesidade. Por isso, é recomendado que os homens estejam alertas a qualquer anormalidade no corpo e procurem o serviço de saúde o mais breve possível para realizar o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Entre as recomendações para prevenção, estão a manutenção do peso corporal adequado e a adoção de hábitos saudáveis, como atividade física e boa alimentação.

Diagnóstico do câncer de próstata

Os exames utilizados para a investigação diagnóstica do câncer de próstata são o PSA e o toque retal. O exame de PSA tem a finalidade de medir no sangue o antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida pela próstata e está disponível na corrente sanguínea e no sêmen. Níveis alterados dessa proteína podem indicar alterações na próstata.

O toque retal possui a finalidade de avaliar o tamanho, o volume, a textura e a forma da próstata. O INCA ressaltar que esses exames são recomendados para a investigação, mediante suspeita de câncer de próstata.