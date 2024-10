Aniversário Guanabara terá 50 dias de ofertas e 6 mil produtos em promoção em 27 lojas

Filas intermináveis, correria e até caso de cliente que perdeu a dentadura. As campanhas de aniversário do Supermercado Guanabara são um verdadeiro evento no Rio de Janeiro. Além da chuva de memes e conversas nas redes sociais, a estratégia da rede inclui promoções agressivas e uma forte comunicação de marketing.

Em 2024, o Guanabara promete realizar a maior promoção do varejo no Rio de Janeiro. A partir da próxima quarta-feira, 23, mais de 6 mil produtos estarão com descontos exclusivos em 27 unidades, localizadas no Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense.

Para melhorar a experiência dos consumidores (e evitar transtornos com filas e confusões), pela primeira vez, o supermercado estendeu o período de ofertas para 50 dias. Além disso, as lojas abrirão mais cedo durante o período de aniversário, às 7 horas.

A expectativa é que o faturamento da campanha de 2024 seja 15% maior do que no ano anterior, com a rede esperando receber cerca de 300 mil clientes em suas 27 lojas.

O investimento da rede também cresceu, sendo 50% maior do que em 2023. Além disso, a empresa inaugurou duas novas lojas na Zona Oeste do Rio e está reformando outras seis unidades para que todas sigam o mesmo padrão de modernidade.

"Nossos clientes querem conforto e preços baixos, e esse é o nosso compromisso neste Aniversário. Não abrimos mão de oferecer produtos de qualidade, ampla variedade e preços ainda mais atrativos. Nos aprimoramos a cada ano porque queremos garantir uma experiência de compra agradável", diz Albino Pinho, diretor de marketing da rede de Supermercados Guanabara.

Estou no Guanabara, quando ouço o locutor: Alguém perdeu a dentadura mo setor de laticínios,

Repito

ALGUÉM PERDEU A DENTATURA NO SETOR DE LATICÍNIOS!!!! Realmente esse evento não é pra amadores... — Luci (@AnnaLucilia) October 18, 2019

Reforço de operação e infraestrutura

Para atender à demanda esperada, a rede reforçou sua equipe com a contratação de mil funcionários adicionais, além de ampliar o estoque de produtos. O abastecimento das lojas será garantido por uma frota de 392 caminhões, que realizarão até 1.400 viagens diárias para manter as gôndolas sempre abastecidas. Paletes estarão distribuídos pelo salão de vendas, facilitando o acesso às principais ofertas.

O Guanabara também aposta em uma forte operação logística para dar conta do aumento de volume, envolvendo mais de 23 mil pessoas. A rede ainda conta com o apoio de mais de mil fornecedores parceiros e disponibiliza suas promoções diariamente em seu site e redes sociais, além de oferecer a opção de cadastramento via WhatsApp para receber as ofertas diretamente.

O aniversário do Supermercados Guanabara é a black friday que vale e provamos isso aqui https://t.co/K8y8fuqLVr pic.twitter.com/yosTi39cir — O Brasil Que Deu Certo (@OBQDC) October 20, 2017

Entre os produtos mais vendidos no Aniversário Guanabara de 2023 estão o café, com 992 mil pacotes de 500 gramas, leite longa vida, com mais de 5,8 milhões de unidades, sabonetes, com 2,7 milhões de unidades vendidas, e detergente líquido, que alcançou 516 mil litros.

Aniversário Guanabara 2024 em números

27 lojas da rede

Fornecedores: mais de mil

Funcionários: cerca de 13 mil

Logística: 397 caminhões próprios fazem até 1.580 viagens diárias

Mais de 23 mil pessoas envolvidas diretamente no Aniversário

Ofertas: mais de 6 mil produtos em oferta

Duração: 50 dias

Carrinhos de compra: 22.300 mil

A expectativa é que o faturamento no Aniversário Guanabara 2024 seja 15% maior que o ano passado

O Guanabara espera receber por dia 300 mil pessoas em suas 27 lojas

Itens em promoção em 2024: