Anderson Silva, Minotauro e outras lendas da luta estrelam nova campanha da Spaten

A cerveja Spaten, da Ambev, vai promover embaixadores e eventos relacionados ao universo das artes marciais em 2024. Anderson Silva, Minotauro, Kyra Gracie, Flávio Canto, Rafaela Silva e Beatriz Ferreira estão entre os atletas renomados que compõem o time da marca presente nas estratégias de marketing ao longo do ano.

“Spaten acredita na oportunidade que se abre para criar conexão com o público por meio da paixão pela profundidade que existe por trás da luta”, diz Cinthia Klumpp, diretora de marketing de Spaten. “A marca tem a força como parte de seu DNA, uma força que vem se reinventando com o tempo. Abraçar o território das artes marciais e o time de lendas é uma forma de traduzir essa essência”, complementa.

Fundada em 1397, em Munique, na Alemanha, a Spaten é uma das cervejas mais antigas do mundo, reconhecida pelo estilo forte, e ao mesmo tempo suave, de seu líquido. Para representar esse “Estilo Spaten de Ser Forte”, a marca informou que está desenvolvendo um conjunto de ações previstas para 2024, além do anúncio das personalidades.

Recentemente, os atletas se reuniram na Europa para a gravação da primeira missão como embaixadores da companhia. A produção foi criada pela GUT São Paulo, com direito a figurinos cinematográficos, e será anunciada em breve.

Segundo Klumpp, mais do que um esporte, o ato de assistir a lutas ou artes marciais no geral é também uma forma de expandir as opções de entretenimento para o público. "Queremos valorizar tudo o que faz o show continuar para além do tatame: o brinde da comemoração, a preparação mental, a história dos atletas, o legado que a luta deixou no Brasil e no mundo."

Oportunidade de conexão

A empresa da Ambev entende as artes marciais como um território ainda pouco explorado pelas marcas no Brasil, por isso vê potencial para criar conversas junto aos consumidores.

“O momento de se reunir para assistir a um esporte está no coração do Brasil. E a luta não fica para trás nisso. A ideia é elevar essa experiência”, afirma a diretora de marketing de Spaten.

Para a boxeadora brasileira Beatriz Ferreira, trazer esse outro olhar sobre as lutas é essencial neste ano importante para o esporte, quando serão realizados os Jogos Olímpicos de Paris. "É cooperar para mostrar que a força vai muito além da física. A superação, dedicação e a força mental são os meus grandes guias para trilhar esse caminho e mostrar o meu melhor no ringue”, complementa a atleta.

Aposta em rótulos premium

Conforme reportagem de EXAME Insight, o resultado da Ambev no último trimestre do ano não desceu redondo. A queda de volume de cerveja no Brasil e uma projeção de redução de custos (de 0,5% a 3%) em 2024 menor do que a esperada pelo mercado levaram a ação a baixas de 7% no pregão do último dia 29.



Desde que foi lançada no país, em 2021, a Spaten cresceu 400% em vendas. Hoje, marcas como Spaten, Corona, Stella Artois e Original respondem para algo entre 14% e 16% das vendas totais da Ambev, mas a categoria de rótulos “premium” chega a 25% em mercados maduros, o que justifica a aposta da cervejaria.