Americanas começa a fazer entregas de 30 minutos

A entrega ultra rápida é uma das prioridades da Americanas em 2021. Neste ano, a empresa passou pela conclusão da integração da startup Shipp o que garantiu que os clientes passassem a comprar em poucos minutos itens de conveniência. Esses produtos incluem supermercados, farmácias, restaurantes, presentes, petshops, entre outros.

As entregas acontecerão com um novo app, chamado de Americanas Delivery. Ele já está disponível na App Store, no Google play e também vai funcionar dentro do app da Americanas. O Americanas Delivery vai começar a operação no Espírito Santo, nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari, base estabelecida pela Shipp, e também em Niterói, no Rio de Janeiro.

O Americanas Delivery vai funcionar como um miniapp dentro do site e do app da Americanas para itens de alta frequência, considerados de conveniência e que cabem dentro de uma mochila.

De acordo com a empresa, esse modelo de negócios é altamente escalável nos primeiros seis meses. A companhia planeja expandir o modelo de ultra fast delivery para a cidade de Joinville (SC) e para o ABC Paulista e, já em seu primeiro ano, tem outras 22 cidades mapeadas para implementar a solução, com o objetivo de chegar a mais de 100.

A aposta da Americanas, que pertence ao grupo B2W, de apostar em entregas ultrarrápidas acontece ao mesmo tempo em que suas concorrentes Magalu e Mercado Livre também seguiram esse caminho em cidades do país. Em junho deste ano, o Mercado Livre iniciou entregas no mesmo dia para a cidade de São Paulo para compras feitas até às 11h da manhã de produtos sinalizados na plataforma como FULL.