Ame ou odeie: Bombom Caribe vira o novo ovo de Páscoa da Garoto

O mais disputado e, muitas vezes, também o que fica por último na caixa de bombom. O Caribe, famoso chocolate com banana da Garoto, sempre dividiu opiniões dos consumidores. Este ano, contudo, a marca da Nestlé decidiu levar a controvérsia para outra patamar ao anunciar o lançamento do Ovo de Páscoa Caribe, uma das principais novidades do portfólio da empresa para o período.

A ideia da companhia, de certa forma, visa aproveitar a polêmica para impulsionar as vendas. Em 2024, a produção de Páscoa das marcas Nestlé e Garoto chegou a 13 milhões de ovos, o que significa uma alta de quase 10% frente à produção de 2023. Para a data comercial, foram contratados 350 colaboradores temporários.

Desde 2020, toda a produção de ovos de Páscoa das marcas acontece na fábrica em Vila Velha, no Espírito Santo, considerada uma das dez maiores unidades do mundo. No local, curiosamente, o Caribe é o bombom mais vendido, chegando a cerca de 600 kg de unidades a granel todo o mês. Completam o pódio ainda os sabores Crocante e Opereta.

A combinação de chocolate e banana, todavia, é o que gera debates entre os amantes de doces. A marca destaca que o bombom é uma criação tipicamente brasileira, produzida com insumos das regiões de Vale do Ribeira, em São Paulo, Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina.

“O Caribe está em nosso portfólio há anos e conquistou uma parcela de fãs cativos, que estavam ansiosos para ter a oportunidade de provar um ovo exclusivo desse sabor. Depois de muito estudo, finalmente chegamos ao produto ideal, lançado para homenagear todos os fãs nesse período tão especial”, conta Marcos Freitas, gerente de marketing de caixas e sazonais da Nestlé Brasil.

Para a Páscoa 2024, a empresa também aposta em outras novidades, como o ovos de Páscoa em parceria com as marcas Negresco, Passatempo e Telento (meio amargo), que se juntam aos clássicos no portfólio.

A Garoto informou que a partir deste mês de fevereiro, o ovo Caribe já estará disponível nos principais mercados do Brasil, com o valor sugerido de R$ 39,99. Nas redes sociais, os internautas têm reagido à novidade. "Relizei sim o sonho de infância", disse um usuário no X (antigo Twitter). "Chocolate ruim", indagou outro.

De Páscoa estou aceitando o ovo do bombom Caribe, todo mundo odeia mas eu amo — estellinha (@vogasestella) February 18, 2024

MDSSS LANÇARAM O OVO DE PÁSCOA DO BOMBOM CARIBE EU QUEROOO MUITO ESSE OVO

EU TE AMO CARIBE pic.twitter.com/zmo9kGtTrg — nat nat 🐰🍫 (@aidolification) February 13, 2024

ATENÇÃO BRASIL

Realizei SIM o sonho de infância de um ovo de páscoa Caribe pic.twitter.com/Wuqo21sZlG — Tamarindo (@MulherTamarindo) February 16, 2024

Ovo de Páscoa Caribe pic.twitter.com/zXb7JfJvkM — ⚡️Super Alê 🇧🇷 (@SuuperAle) February 14, 2024

Aprovado o ovo de Páscoa Caribe pic.twitter.com/f4epen6Uuz — Manu (@manudinho) February 18, 2024

Ovo de páscoa de Caribe deve ser HORROROSO — Murilixo (@murilozxs) February 12, 2024

Não imaginei que um post nos meus stories sobre o chocolate Caribe fosse gerar tanto engajamento. De um lado, as pessoas dizendo 'que chocolate ruim!' e do outro, 'esse é o melhor chocolate'. A galera se empenha mesmo 🤣 — Raíssa França (@raissafranca) February 15, 2024

faço parte do grupo de três pessoas que amam o chocolate caribe e adoraria ganhar um ovo da pascoa — gw (@wilkrg) February 12, 2024