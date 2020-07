Ambev promove show nas alturas para posicionar cerveja Beck’s no Brasil

Para marcar o posicionamento da recém-chegada cerveja Beck’s ao Brasil, a fabricante de bebidas Ambev promove um show com o DJ Vintage Culture, em um palco de 20 metros de altura na Ponte Estaiada, em São Paulo.

O evento marca também o aniversário do artista e tem transmissão ao vivo nesta terça-feira, às 20h, no YouTube dele.

“Como marca, temos uma forte relação com música e cultura urbana e é isso que queremos propor também para os consumidores brasileiros”, diz Felipe Hatab, diretor de marketing de Beck’s no Brasil.

A cerveja que chegou no país ao final de 2019 reforça a estratégia da companhia na diversificação de portfólio e aposta em cervejas puro malte. No começo de 2020 foi a vez de a Ambev lançar a Brahma Duplo Malte.

Com os bares e restaurantes fechados devido à pandemia do novo coronavírus, a empresa registrou queda de 9,1% no volume vendido no Brasil no primeiro trimestre de 2020.

O Unlock Beck’s: Vintage Culture é uma criação da agência Faro em parceria com Vintage Culture, produção New Cut e conteúdo Draftline, estrutura interna da Ambev formada pelas agências Mutato e Soko.