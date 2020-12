Ambev lança dois sabores da bebida mista com vodca Mike´s Hard Lemonade

A bebida mista de vodca com suco de limão Mike´s Hard Lemonade, fabricada pela Ambev e amplamente conhecida nos Estados Unidos, tem dois novos sabores exclusivos no Brasil: pitaia e tangerina.

Os novos sabores foram desenvolvidos pela ZX Ventures, braço da AB Inbev dedicado a inovar e antecipar tendências a partir de estudos com os consumidores. A área tem relação com a estratégia de negócios da companhia, detalha por EXAME.

As novidades chegam para complementar o portfólio de Mike’s que está no país há cerca de um ano e já conta com o sabor tradicional limão. As novas versões foram escolhidas pelos brasileiros depois de testes com mais de 30 frutas.

“Mike’s Hard Lemonade é uma opção para o público que busca novas bebidas alcoólicas, além da cerveja, e com características mais leves e refrescantes. A bebida é sucesso no exterior e tem muito potencial para ser um grande sucesso por aqui também”, afirma Nathalia Prates, gerente de marketing de Mike’s no Brasil.

Mike”s Hard Lemonade tem 5% de teor alcoólico e pode ser encontrada em latas de 350ml. A bebida já está à venda no e-commerce Empório da Cerveja e no aplicativo Zé Delivery por R$ 4,90, com entrega para todo o país, e também pode ser encontrada nas redes Pão de Açúcar, Extra, Minuto, St Marché, da cidade de São Paulo.