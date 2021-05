Amazon vai oferecer frete grátis para compras internacionais

A empresa de varejo Amazon anuncia o lançamento de uma loja para compras internacionais no site e no aplicativo da marca. O novo recurso vai permitir a compra de itens de marcas estrangeiras no mesmo ambiente de compras nacionais, com produtos a pronta entrega e frete grátis para assinantes do Amazon Prime.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy

O lançamento pretende facilitar a busca por produtos gringos, com uma interface similar à de compras comuns no site brasileiro. Na prática, um consumidor pode comprar um produto de um vendedor internacional e receber o item como um produto nacional, em até 2 dias após a compra. Na lista, estão produtos das categorias Casa, Cozinha, Esportes e Aventura, Livros, Música, Eletrônicos, Informática, Pet Shop, Beleza, Moda e Relógios.

Para facilitar o processo de compra, os consumidores terão acesso a uma conversão automática de unidades de medida de itens de vestuário, por exemplo, além de uma experiência online idêntica à de uma compra feita nacionalmente - o que inclui as condições de pagamento e entrega comuns ao Brasil, como cartão de crédito e boleto. Todos os itens internacionais serão vendidos em reais, ao invés de dólares.

Em um primeiro momento, todos os clientes do clube Prime terão direito a frete grátis na compra de qualquer produto. No centro da cidade de São Paulo, os pedidos feitos até 12h também podem ser entregues no mesmo dia. Isso será possível graças à uma parceria entre os centros de distribuição do Brasil e os centros nos Estados Unidos.

Para produtos que não estiverem disponíveis para pronta entrega, a empresa afirma que o prazo para recebimento é de, no mínimo, duas semanas. Segundo a Amazon, com o lançamento, o tempo de entrega passa a ser 40% inferior quando comparado aos prazos adotados por outros vendedores internacionais cadastrados que não usam o sistema logístico da empresa.

“Estamos felizes ao trazer essa nova opção de experiência de compra aos clientes Prime”, diz Tiago Abel, líder de operações de varejo da Amazon Brasil. “Com métodos de pagamento locais e na língua nativa estamos empolgados em oferecer uma nova experiência ao consumidor da Amazon”, diz.