Amazon, Magalu, Mercado Livre e mais empresas com descontos de até 80% no Dia do Consumidor

O Dia do Consumidor é comemorado em 15 de março e as varejistas premiam os consumidores oferecendo descontos ou benefícios para compra de produtos. Com promoções que têm descontos de até 80%, a semana promete ser agitada para o comércio eletrônico nacional. Confira, a seguir, a seleção da EXAME das melhores ofertas do Dia do Consumidor, que devem se estender por toda a semana.

Amazon

A Amazon já realiza, desde a semana passada, uma série de promoções de produtos que podem ter descontos de até 70% no preço dos itens.

Serão mais de 30 categorias de produtos, entre dispositivos eletrônicos, livros e e-books, artigos de escritórios, bens de consumo, eletrodomésticos e ferramentas. Itens de marcas como Havaianas, Tramontina, Nespresso, 3M, Wap e Stabilo também estão em promoção no site e aplicativo da Amazon. As ofertas são válidas até o dia 15 de março e os descontos vão de 15% a 70%.

Além disso, dispositivos da Amazon podem ter desconto de R$200, como as caixas de som inteligentes Echo (equipadas com a assistente Alexa), e o Fire TV Stick Lite, rival do Chromecast.

Americanas

Até 17 de março, a Americanas.com preparou para a Semana do Consumidor descontos até 80% no app, site e, também, nas mais de 1.700 lojas Americanas em todo o Brasil -- apesar das restrições de circulação e aglomerações contra a covid-19. Entre os artigos em promoção, a Smart TV 4K UN7310PSC de 60 polegadas, da LG, e o tablet Android Samsung Galaxy Tab A de 8 polegadas, da Samsung.

O Boticário

O Boticário tem descontos de até 40% em produtos de beleza, perfumes e maquiagens na Semana do Consumidor. O período promocional começou no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e vai até 15 de março (Dia do Consumidor). As promoções estão tanto no site quanto nas lojas físicas da empresa.

Magalu

O Magazine Luiza tem descontos de até 70% no seu site e app. A promoção vale para diversas categorias, como artigos para casa, eletrônicos e livros. No aplicativo, o frete é grátis para compras a partir de 99 reais.

Mercado Livre

Até 21 de março deste ano, o Mercado Livre vai oferecer descontos de até 70% nas categorias moda, smartphones e eletrônicos. As compras feitas na área de supermercado da empresa também terá desconto. Na compra de 10 itens, o desconto é de 10%. Na compra de 15 itens ou mais, o desconto será de 15%. No período promocional, o frete grátis vale para compras de, no mínimo, 79 reais.

Ponto Frio e Casas Cahia

As lojas da Via Varejo permitem o parcelamento de compras em até 30x sem juros nos cartões do Ponto Frio e das Casas Bahia.