Amazon inaugura Loja da Cerveja com promoções e mais de 500 produtos

A Amazon lança, nesta segunda-feira, a Loja da Cerveja, uma nova seção dentro do site dedicada a trazer bebidas na versão tradicional e artesanal, além de dicas de harmonização. Ao todo, são mais de 500 produtos, que incluem copos, acessórios, livros e até itens de harmonização.

“O lançamento da Loja de Cerveja chega para trazer uma maior variedade de rótulos, incluindo centenas de novos produtos em Amazon.com.br, além de ter mais opções de produtos elegíveis a benefícios de frete rápido e gratuito. Neste lançamento, trabalhamos junto a centenas de marcas de cervejas tradicionais e artesanais, para que nossos consumidores tenham maior conveniência ao encontrar seus rótulos favoritos", afirma Melina Ioshii, Líder da Categoria de Consumíveis da Amazon Brasil, em comunicado.

Além de se aproximar dos clientes em um período do ano no qual a temperatura começa a ficar mais alta -- acompanhando o consumo de cerveja no país --, a Amazon também quer usar a Loja da Cerveja como um gancho para atrair clientes para aproveitarem a aba de "Supermercado", que tem idens que vão desde produtos de limpeza e cuidados pessoais até alimentos e bebidas, como afirmou a empresa à Exame.

Ou seja, a Amazon quer reforçar cada vez mais que, além da entrega rápida de itens como eletrônicos, também será possível contar com a empresa para a entrega rápida de comida e de compras. O movimento pode consolidar a empresa diante de apps rivais, como é o caso do Rappi e do Aiqfome (comprado pelo Magalu recentemente).

Também vale lembrar que o Mercado Livre vem lançando uma enorme variedade de serviços, puxados pela frente de pagamentos MercadoPago e o iFood comprou o SiteNercado, plataforma para supermercados venderem por aplicativo. Ou seja, o movimento da Amazon acompanha todo o setor em que a companhia está inserida e a busca por se tornar uma espécie de "superapp" cada vez mais conhecido no mercado brasileiro.

Veja alguns dos produtos de destaque:

