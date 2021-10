Amaro e Pantys lançam coleção 'nua' que valoriza diferentes tons de pele

A Pantys, marca de calcinhas absorventes, e a varejista de moda Amaro lançam uma coleção de calcinhas reutilizáveis de olho nos diferentes tons de pele, muitas vezes não explorados pela indústria da beleza. A colaboração deu origem à coleção “Naked” (ou nua, em inglês), que reúne peças de diferentes cores e tonalidades e que visa trazer mais diversidade às calcinhas absorventes da Pantys.

A nova linha tem quatro calcinhas, nos tons bege claro, caramelo, marrom claro e marrom escuro. Os tamanhos “fora da curva” e também são um diferencial da coleção, dizem as marcas. As calcinhas vão do PP ao XGG e não haverá qualquer retoque nas fotos das modelos que estampam a campanha publicitária, a fim de manter os corpos como realmente são.

Para Denise Door, diretora de marketing da Amaro, a união entre as duas marcas — que também simboliza primeira colaboração formal da Amaro — mostra a sinergia de valores como diversidade e sustentabilidade. “O produto foi criado com base no que quer e precisa a nossa consumidora e o conceito da campanha também acompanhou esse racional. 'Desaparece para você aparecer' é justamente sobre a liberdade das mulheres durante o período menstrual", diz.

“Temos ciência de que não conseguiremos abranger todas as cores de tons de pele na coleção cápsula, mas a intenção é celebrar a diversidade e não de sugerir que devemos usar, cada uma, uma peça exatamente do nosso tom”, diz Emily Ewell, sócia-fundadora da Pantys.

Os produtos estão disponíveis no e-commerce e lojas físicas das duas marcas a partir desta quinta-feira, e os preços partem de R$89.

Pobreza menstrual

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que a pobreza menstrual é um problema global. Em 2014, a Organização reconheceu o direito à higiene menstrual como uma questão de saúde pública, mas no Brasil, 25% das adolescentes ainda não têm acesso a absorventes.

A colaboração entre as duas marcas também olha para esse problema. Por isso, vai doar calcinhas absorventes para o projeto Conexão Favela, organização que une favelas e empresas. A ação beneficiará mulheres e jovens em situação de pobreza menstrual da comunidade Jardim Peri, na Zona Norte de São Paulo.

Visão sustentável

O descarte de absorventes também esbarra no lado ambiental. Segundo o Instituto Akatu, uma mulher pode acumular cerca de 200 quilos de lixo somente em absorventes descartáveis ao longo de sua vida, e esses itens podem demorar 400 anos para se decompor. As calcinhas da Pantys, por sua vez, têm duração de até 2 anos e 50 lavagens, o que leva a missão da empresa para além do social.

A Amaro, por sua vez, estendeu o compromisso ambiental à redução das emissões. Em agosto, anunciou ao mercado que se tornou negativa em carbono, ou seja, passou a compensar mais do que emite CO2 na atmosfera.