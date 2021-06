Alok é novo parceiro de negócios do Grupo Petrópolis, dono da Itaipava

Produtor musical e DJ’s Alok acaba de fechar uma parceria inédita com o Grupo Petrópolis. Ele será o novo parceiro de negócios da companhia e contribuirá com o desenvolvimento de estratégia das marcas com foco na experiência do consumidor. Alok também irá assumir um papel social ligando as iniciativas do GP ao Instituto Alok.

“Estou muito feliz com o que planejamos para essa parceria, que vai desde o desenvolvimento de produtos em conjunto, lançamento de músicas inspiradas nas marcas até um olhar mais institucional do Grupo voltado às causas sociais e de responsabilidade social”, diz Alok.

A parceria entre o Grupo Petrópolis e Alok resultará em contribuição mútua em diversos projetos, tais como criação de músicas, produção de conteúdo exclusivo, e mais. Além disso, Alok apoiará na divulgação de produtos onde parte da renda obtida com a venda será revertida para o Instituto Alok, com propósito de apoiar ações sociais.

A partir do dia 20, Alok dá início a primeira campanha para uma marca do grupo. O primeiro produto co-criado já está em fase de desenvolvimento para ser lançado no segundo semestre. Além disso, Alok foi apresentado aos funcionários do grupo em uma live interna; esteve na fábrica para fazer uma imersão com o mestre cervejeiro da companhia e faz treinamentos internos. A intenção é que ele de fato entenda todos as etapas do processo, da cadeia de produção até a distribuição.

“A escolha de Alok como parceiro de negócios amplifica o propósito da companhia em se comunicar com diversos públicos. De um lado abrimos para o Alok o universo do Grupo, os desafios das marcas e os caminhos que almejamos trilhar. De outro, Alok abriu seus planos e projetos futuros e vimos muita sinergia”, diz Eliana Cassandre, gerente de marketing do Grupo Petrópolis.