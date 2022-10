A agência por trás do maior evento imobiliário da América Latina

Conhecida por ações que revolucionaram a maneira como marcas e fãs se relacionam, como a réplica da Casa da Moeda espanhola para promover a série La Casa de Papel, da Netflix, a tm1 Brand Experience foi a agência responsável por criar e produzir o Conecta Imobi, do Zap+, unidade de negócios da OLX.

Considerado o maior encontro imobiliário da América Latina, o evento aconteceu no Transamerica Expo Center, em São Paulo, entre os dias 21 e 22 de setembro, e reuniu os principais players do mercado imobiliário, entre eles associações, influenciadores, imobiliárias, incorporadoras, corretores de imóveis, startups e profissionais do setor.

A grandiosidade do encontro se traduz em números: distribuído em uma área de 19 mil m2, ele contou com 6 mil participantes e diversos espaços, como: glass studio, estandes com mais de 40 empresas do setor, uma área de capacitação, além de três plenários e um grande palco principal, que trouxe renomados palestrantes, um talk show com o capitão do penta, Cafu, e um show ao vivo da banda Eva.

Daniele Calderon, COO da tm1, relembra os sete meses de trabalho intenso. “Fomos responsáveis por entregar desde o planejamento do projeto até a prospecção e venda de cotas de patrocínio, curadoria de conteúdo e contratação de mais de 180 palestrantes, o que resultou numa experiência que, nas palavras da própria Zap+, revolucionou o mercado imobiliário.”

Experiências memoráveis

A produção do Conecta Imobi é fruto de um trabalho que não parou durante a pandemia. Pelo contrário. Diante do desafio de transformar eventos presenciais em digitais ou híbridos, a tm1 Brand Experience inovou em suas entregas.

Durante o período de isolamento, por exemplo, lançou a tm1 Live Streaming, uma plataforma para a transmissão de eventos online com recursos de realidade virtual, networking, salas simultâneas, tradução simultânea, closed caption e linguagem de sinais.

A novidade rendeu à agência o prêmio de melhor fornecedora de plataforma streaming do Prêmio Live, que elege os melhores profissionais, agências e cases de Brand Experience da América Latina.

“Todos nós, marcas e agências, descobrimos a efetividade dos modelos híbrido e online. E é justamente na combinação desses formatos, com nossa tecnologia aplicada ao marketing de experiência, que entregamos eventos que geram valor e conversão”, diz Eduardo Rangel, CCO da tm1 Brand Experience.

Agora, a empresa se prepara para os próximos eventos, entre eles um grande encontro de criatividade e produção de conteúdo da Meta, e a volta presencial da, evento de cultura pop nos moldes da San Diego Comic-Con, que neste ano espera receber em torno de 300 mil pessoas. “Seremos responsáveis por alguns dos maiores espaços imersivos do festival nessa volta ao formato presencial”, revela Christiano Furtado, CBO da agência e responsável por toda a área de novos negócios.

Com o mercado de eventos em alta – e pronta para explorar todas as suas possibilidades e formatos –, a tm1 Brand Experience pretende crescer 50% em 2023 em relação a este ano. Um dos planos para atingir a meta é seguir com o processo de expansão internacional, que começou há três anos com clientes como Microsoft, Dow e Meta, e já representa 20% de seu faturamento total.