Adventures se torna a primeira empresa brasileira a oferecer um grande pacote de mídia para games

Se existem os pacotes de mídia para o futebol, para a Fórmula 1, para o Big Brother Brasil e para a Fazenda, por que ainda não existia um pacote exclusivo para o "gamentretenimento"?

Foi pensando nisso que a Adventures criou a Gank, único pacote de mídia que coloca grandes marcas em contato com uma das maiores audiências que existem hoje: a do mundo dos games.

Segundo os fundadores da Adventures, fazer marketing, hoje, é entender onde a atenção das pessoas está. “O segundo passo, e que pode por a perder o primeiro se for mal feito, é comprar essa atenção pelo valor mais barato possível. Procurar atenção subvalorizada”, diz Ricardo Dias. O problema é que no mundo dinâmico de 2021, com tantas novidades aparecendo a todo momento, as marcas ficam perdidas e não conseguem tirar proveito dos novos territórios.

Dentre os territórios que surgiram com muita força nos últimos anos está justamente o de games. Trata-se de um universo pulverizado, no qual a atenção das pessoas está em milhares de pequenos canais, o que cria um grande desafio para um executivo de marketing que quer anunciar em algum deles. “Para ativar essa oportunidade em escala, ele teria que gerenciar centenas de canais, creators, jogadores, times, streamers, e quem tem tempo para isso?”, questionam.

A Gank resolve esse problema ao consolidar, em um pacote de mídia 100% focado no ecossistema gamer, as maiores e melhores oportunidades do segmento. E também ao gerenciar o conteúdo e a ativação das marcas nos canais selecionados, oferecendo uma performance muito mais qualificada se comparada às estratégias tradicionais. “Tornamos o acesso das grandes marcas à cauda longa pulverizada mais fácil. E profissionalizando essa ativação”, diz o empresário por trás da novidade. A Gank oferece pacotes de mídia de 3 anos com renovação anual para as marcas anunciantes.

Entre as dezenas de nomes selecionados para o pacote estão organizações como Fluxo, Furia, INTZ e Rensga. Somados, a Gank já tem um alcance de mais de 200 milhões de views mensais e pretende aumentar esses números através de novas parcerias.

"O universo dos games é a definição de atenção subvalorizada. E a Gank é a oportunidade de marcas não endêmicas estarem, enfim, no segmento que se transformou em estilo de vida”, finaliza Rapha Avellar.