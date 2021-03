Adventures Inc anuncia a incorporação da Go4it Agency

A Adventures Inc, liderada pelo empreendedor em série Rapha Avellar e por Ricardo Dias, ex-VP de marketing da Ambev, expande ainda mais as áreas de atuação com a incorporação da Go4it Agency, referência global em gestão de talentos do porte do heptacampeão mundial de F1 Lewis Hamilton, o surfista Gabriel Medina, do jogador de futebol Thiago Silva, da skatista Letícia Bufoni, além de projetos com o atacante Neymar Jr e o ex-tenista Gustavo Kuerten. A empresa então liderada por Felipe Stanford se torna parte da Adventures e, juntamente com os sócios-fundadores, Marc Lemann e Cesar Villares, o trio passa a ser sócio do grupo.

O movimento da empresa faz parte da estratégia de crescimento via fusões e aquisições liderada por Gerard de Roure, cofundador e diretor financeiro, integrando a visão de Rapha Avellar de como a publicidade deve ser vista hoje: com mais cara de entretenimento do que de propaganda. "Estamos passando por uma transformação nunca antes vista na comunicação, onde os grandes veículos de mídia competem com produtores de conteúdo e seus canais, que detêm grande parte da atenção das pessoas", explica Avellar.

Os esportistas, celebridades e formadores de opinião deixaram de ser usados como ferramentas para divulgar marcas. Hoje eles são as próprias marcas e também seus próprios veículos de mídia. "O novo modelo subverte a ordem das coisas: eles são os veículos de mídia e se comunicam melhor com a audiência que canais tradicionais", destaca Felipe Stanford, que passa a comandar toda a divisão de talentos da Adventures.

A ideia, a partir dessa aquisição, é expandir o modelo para além do mundo dos esportes, incluindo música, celebridades e creators, além de conectar esses talentos com marcas em projetos de conteúdo original com a escala e a rapidez do atual mundo do entretenimento. Porém, a grande virada de chave está em um novo braço que a empresa anunciou: através do poder midiático dos talentos e da máquina moderna de marketing da Adventures, o grupo pretende lançar marcas próprias para as personalidades, tornando-as donas de grandes negócios. "Essa estratégia, que se popularizou nos Estados Unidos nos últimos dois anos e formou marcas bilionárias rapidamente, ainda é timidamente adotada no Brasil. É a oportunidade da década", afirma Dias.

Dado o primeiro passo para acelerar o braço de gestão de talentos da Adventures, o executivo explica que o modelo será expandido para além das fronteiras brasileiras. "Queremos ser para o Brasil o que a Creative Artists Agency (CAA) e a William Morris Endeavor (WME) são para Hollywood", destaca. "Sonhamos em construir a partir do Brasil uma das maiores agências do mundo, inaugurando uma nova era no modelo de publicidade brasileiro, integrando talentos e entretenimento para construir marcas", finaliza.