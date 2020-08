AACD mergulha no universo digital em busca de novos doadores

A Avellar, agência de publicidade com foco em inovação, foi contratada pela Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) para trabalhar novas estratégias de captação de recursos e de relacionamentos com os doadores. A entidade, que está celebrando 70 anos, já via seu público mais fiel envelhecer e sentiu, como todos os setores, os impactos da pandemia do coronavírus nas finanças.

Além disso, para dar conta dos eventos previstos para este ano — festa de aniversário de 70 anos, Congresso Internacional, feiras e o já tradicional Teleton — viu o valor necessário de arrecadação subir dos 80 milhões usuais para 130 milhões de reais até dezembro deste ano.

Boa parte desses custos advém de doadores. O problema é que, além de seu público filantropo mais fiel estar envelhecendo, trata-se de uma audiência apegada às plataformas antigas, como rádio e TV. A estratégia da Avellar é acessar o universo dos jovens, convidando-os a fazer parte das ações de solidariedade, das atitudes de oxigenação social, mas sem perder de vista os players veteranos.

“O projeto com a AACD é a materialização do conceito que a Avellar trouxe para o mercado: de que o mundo mudou e que é preciso digitalizar todos os processos, inclusive a forma como se capta recursos em 2020”, diz o CEO da agência, Rapha Avellar, lembrando ainda a necessidade de trazer a iniciativa privada para essa conversa. Segundo um estudo global feito pela Edelman Earned Brand, cerca de 70% dos entrevistados compram de uma marca em decorrência de sua associação a uma questão social.

Setor 2.5

Com a chegada da AACD como sua mais nova cliente, a Avellar inaugura seu braço social dentro do conceito de setor 2.5, um mix entre o segundo e terceiro setor, visando mudar a maneira de trabalhar impacto social no país.

De acordo com a líder de estratégia e captação da Avellar para o projeto da AACD, Beatriz Patara, a agência quer ajudar o terceiro setor como um todo a se tornar 2.5 e ser, cada vez mais, autossuficiente na luta das causas sociais.

O objetivo da agência, em um primeiro momento, é garantir a estabilidade financeira da AACD ainda em 2020. Só assim será possível continuar dando assistência aos 60.000 pacientes que a entidade atende anualmente.

Todo o conteúdo produzido durante a campanha terá como pano de fundo um assunto extremamente importante, embora ainda pouco debatido: o combate ao capacitismo. Atualmente, muito se fala sobre a luta contra o racismo, o machismo e a LGBTfobia, mas o preconceito vivido por PCDs ocorre de maneira velada, inclusive no que diz respeito à tentativa de inclusão desse grupo.

O lugar de fala da instituição será a base para o desenvolvimento de vídeos, concursos, desafios e outras ações nas quais ficará evidente que as pessoas com deficiência podem ser e fazer o que quiserem.

Desde sua criação em 1950, a AACD já ajudou milhões de pessoas em todo o país. Apesar do nome, a organização atende todas as faixas etárias e, só nos últimos dez anos, realizou mais de 10,5 milhões de atendimentos, a maioria via SUS, sem custo direto aos pacientes.



