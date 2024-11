A Veuve Clicquot investe em ação de personalização para as festas de fim de ano

De longe é fácil identificar o “yellow Cliqcuot”, a cor amarela que é marca da Veuve Cliqcuot. No Santa Maria Empório, próximo à avenida Faria Lima, em São Paulo, a tradicional marca de champanhe montou um corner de ativação para impulsionar as vendas de fim de ano.

A ativação ‘Gift with Style’ no empório gourmet da capital paulista permite ao cliente a customização das embalagens da Veuve Cliqcuot Brut, entre os coolers, as ice jackets e os novos puffys. A ideia é que os itens virem peça de colecionador, para além da compra do champanhe.

A história da marca começa quando, em 1805, madame Clicquot assume a maison após a morte de seu marido, em uma época impensável para uma mulher trabalhar. Ela revolucionou o setor ao inventar a técnica para deixar o champanhe totalmente cristalino, entre outras inovações.

A ação de personalização em São Paulo vai durar de 28 de novembro a 3 de janeiro, no empório da avenida Cidade Jardim. Confira os itens da coleção.

CLICQUOT COOLER

Unindo design e praticidade, a ‘glacière’ Clicquot foi pensada para piqueniques e ocasiões ao ar livre. É facilmente transportável e mantém o champanhe na temperatura correta por até uma hora. Feita para durar e totalmente reciclável, é metalizada por fora e em seu interior possui um sistema isolante térmico feito a partir de resíduos de cana-de-açúcar.

Preços (com champanhe): R$ 650 (Yellow) e R$ 720 (Rosé)

PUFFY BOTTLE HOLDER

A maison apresenta o Puffy Bottle Holder, projetado para transportar a garrafa de brut. Funcional e prático, mantém o champanhe na temperatura ideal por uma hora, sendo ideal piqueniques e outras ocasiões ao ar livre. Feito de materiais reciclados, exibe a cor amarela emblemática da maison.

Preço (com champanhe): R$ 620

CLICQUOT ARROW

A Clicquot Arrow é uma reinterpretação moderna de placas de sinalização. A embalagem personalizável indica a distância que separa o local escolhido pelo cliente da sede da marca, em Reims, na França. O lnome da localidade eé aplicada na embalagem metálica na hora. Lançada em 2016 com mais de 29 destinos históricos, o estojo Clicquot Arrow vem em quatro cores diferentes para abrigar o champanhe assinatura Veuve Clicquot Brut Carte Jaune. A coleção inclui também a primeira edição limitada Arrow Rosé.

Preços (com champanhe): R$ 659 (Yellow, Azul, Laranja), R$ 699 (Rosé)

CLICQUOT ICE JACKET

A Clicquot Ice Jacket foi concebida por graduados da Central Saint Martins. A embalagem mantém a garrafa na temperatura ideal e é composta por 100% de plástico reciclado e fabricada com tecnologia de tricô 3D, reduzindo o uso de materiais em 30% e as emissões de CO2 em 96%.

Preços (com champanhe): R$ 649 (Yellow) eR$ 669,00 (Rosé). Cada patch de customização sai por R$ 10