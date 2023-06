A importância da diversidade de abordagens na comunicação e marketing

No mundo contemporâneo, a comunicação exerce um papel fundamental na construção de marcas e na percepção de valor por parte dos consumidores. Diversas abordagens e estratégias são empregadas para alcançar esse objetivo, refletindo a pluralidade de caminhos existentes. Um contraponto interessante surgiu durante um painel que vi hoje na 70ª edição do Cannes Lion, evidenciando a perspectiva diversa entre duas visões proeminentes: a de Gary Vaynerchuk, que ressaltou o poder transformador das redes sociais, e a de Tor Myhren, vice-presidente de marketing e comunicação da Apple.

Gary defende a ideia de que as redes sociais desempenham um papel essencial na sociedade atual. Ele reconhece o poder de transformação dessas plataformas e destaca a importância de se adaptar a elas. No entanto, a visão de Tor, representante da Apple, é totalmente oposta. A Apple, reconhecida por sua inovação e excelência em produtos, tem como princípio central a busca pela perfeição na execução e nos

detalhes de sua comunicação.

A estratégia de comunicação da Apple é pautada no "craft", ou seja, no desenvolvimento cuidadoso e focado nos detalhes. A empresa busca aliar sua comunicação ao produto inovador que oferece, pois entende que a inovação é o principal ponto de controle e diferencial competitivo. Ao possuir produtos inovadores, a comunicação não precisa apenas focar no storytelling elaborado, mas sim transmitir de forma clara e objetiva os benefícios e funcionalidades do produto.

Durante a apresentação de Tor, foram apresentados diversos exemplos que ilustraram como os produtos da Apple estão impactando a sociedade. A mensagem central é clara: a construção da marca e do valor percebido como premium pela Apple foi realizada ao longo das últimas décadas, com base em produtos inovadores e em uma comunicação interna bem controlada.

A marca é conhecida por sua discrição e por manter segredo sobre seus lançamentos. Isso se deve ao fato de que a empresa realiza grande parte de suas atividades internamente, com uma equipe de in-house extremamente forte. Essa abordagem reforça a importância do "craft" para a empresa, pois tudo o que é bem-feito e bem produzido é fundamental para o seu sucesso.

Diante dessa diversidade de perspectivas apresentadas por Garry e Tor, fica evidente que não existe apenas um caminho para a construção de marca e valor percebido. O mundo é plural, e cada abordagem tem seus méritos e resultados. Profissionais de comunicação e marketing podem se beneficiar dessa diversidade, adaptando suas estratégias de acordo com o contexto, objetivos e público-alvo.

Em um cenário onde a autenticidade e a espontaneidade são valorizadas, estratégias que se apoiam no uso de criadores de conteúdo e na produção de materiais autênticos e "feitos em casa" podem trazer resultados positivos. Por outro lado, a abordagem da Apple demonstra a importância do "craft" e da busca pela excelência em todos os aspectos da comunicação e do produto.

Portanto, cabe aos profissionais de comunicação e marketing analisar o contexto em que estão inseridos, compreender os objetivos da marca e do público-alvo, e escolher as estratégias mais adequadas para alcançar os resultados desejados. A diversidade de abordagens oferece uma gama de possibilidades, permitindo que cada marca encontre seu próprio caminho para o sucesso.