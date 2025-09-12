A importância da comunicação: Diageo Awards celebra criatividade em premiação inédita

Tão importante quanto ter no portfólio produtos de qualidade é conseguir fazer uma comunicação assertiva e criar valor de marca. A Diageo, líder global em bebidas premium, reconheceu o valor da comunicação ao realizar nesta semana a primeira edição do Diageo Awards.

É a primeira vez que um player da indústria de bebidas alcoólicas premium cria uma premiação dedicada a reconhecer e celebrar a criatividade de seu ecossistema, que inclui tanto agências e parceiros externos quanto colaboradores da própria companhia.

O evento reuniu líderes do mercado de marketing e comunicação e do time Diageo para homenagear a criatividade e a inovação que impulsionam marcas como Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, Old Parr e White Horse.

Com a iniciativa, a Diageo busca incentivar e valorizar a criatividade brasileira e, ao mesmo tempo, inspirar novas ideias e contribuir para fortalecer o mercado de comunicação, por meio de discussões sobre tendências, inovação e impacto.

Oito categorias e 26 cases inscritos

O prêmio teve oito categorias, 26 cases inscritos e a presença de grandes nomes do mercado no júri, como Renata Gomide (CMO do Grupo Boticário), Saad (Head de Insights do GoAd), Ana Lopes (CMO do iFood), Cris Naumovs (Consultora de criatividade e CEO da Una), Luiz Gustavo Pacete (editor da Forbes Tech), André Ferraz (Diretor de Ad Sales da Netflix Brasil), Ana Moisés (Diretora de Marketing Solutions Latam do LinkedIn), Giovanna Bressane (VP de Marketing da Unilever), Florence Scappini (VP de Marketing do OLX), Luana Génot (CEO do Instituto Identidades do Brasil), Juliana Cury (CMO do Itaú) e Rafaela Lotto (CEO do YouPix).

Os vencedores da noite foram: Campanha 360º, com “Bruninho/Blondinho” (Le Pub) e “Ice é Smirnoff” (AlmapBBDO); Inovação, para Tanqueray – Capa da Vogue com Malu Borges em um editorial de moda e drinks (Trine); Relevância Cultural, com Forte São Elas – Johnnie Walker (AlmapBBDO & Lema); Parceria com Influenciadores, para Tanqueray – Collab com Stanley (Trine); Marketing Experimentation, com Tanqueray – Ativação espetacular em eventos, com destaque para o Baile da Arara (Score Group); Impacto em Diversidade, novamente com Forte São Elas – Johnnie Walker (AlmapBBDO & Lema); e Experiência & Performance, para Tanqueray – Capa da Vogue com Malu Borges em um editorial de moda e drinks (Trine).

O Grand Prix foi conquistado por “Forte São Elas” de Johnnie Walker, criação da AlmapBBDO em parceria com a agência Lema. Estrelada por Alice Braga e um squad de mulheres inspiradoras, a campanha celebra a força feminina diante de estereótipos ultrapassados, reforçando que uísque não é “forte demais para mulher” — fortes são elas. O prêmio incluiu uma viagem à Escócia para as agências ganhadoras e uma viagem ao Festival de Criatividade de Cannes 2026 para o time interno da Diageo responsável pela campanha.

O troféu foi uma estátua do Striding Man

Mais do que uma celebração de cases, a premiação procurou refletir o compromisso da companhia em promover um ecossistema criativo, diverso e responsável, que conecta parceiros externos e times internos, estimulando-os a pensar de forma inovadora e fomentando, cada vez mais, ideias e talentos.

O troféu entregue aos vencedores foi uma estatueta inspirada no icônico Striding Man de Johnnie Walker, para a empresa um símbolo de progresso e constante evolução.

A programação também contou com um painel sobre estímulo, consumo e moderação, que reuniu Guilherme Martins (VP de Marketing da Diageo), Giulia Queiroz (Diretora de Marketing do Burger King Brasil) e Cristina Naumovs (Consultora de Criatividade e CEO da Una). O debate trouxe reflexões sobre como marcas podem incentivar experiências de consumo de qualidade, inspirando escolhas mais equilibradas e responsáveis.

"É uma honra reconhecer publicamente as agências, colaboradores e parceiros que constroem conosco campanhas relevantes e memoráveis. O Diageo Awards nasce para celebrar quem está por trás das ideias que fortalecem nossas marcas, mas também para consolidar nossa ambição de inspirar o mercado a experimentar, inovar e buscar novas formas de evoluir a comunicação e fomentar a criatividade no Brasil", disse Guilherme Martins, CMO de Marketing e Inovação da Diageo Brasil.