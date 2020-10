A grande aposta da Disney Brasil no Dia das Crianças

Usar a tecnologia para estimular as crianças a brincarem no modo offline. Como isso é possível? Pensando nesse desafio, a Disney Brasil criou um aplicativo de comando de voz para entreter os pequenos enquanto eles brincam com seus bonecos. O aplicativo, que pode ser encontrado nos smartphones e nos assistentes pessoais como Alexa e Google, traz três histórias com personagens clássicos da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars e permite que as crianças interajam com a narrativa, decidindo que rumo cada saga deve tomar.

O aplicativo faz parte da campanha “Agora é hora de brincar”, criada para o Dia das Crianças e desenvolvida em parceria com a Avellar, agência de publicidade full service, com foco na jornada do consumidor. Alinhada a uma nova forma de fazer publicidade, com entretenimento e conteúdo relevante em vez de propaganda à moda antiga, a Avellar apostou na criação de uma ferramenta útil e divertida que possa ser usada pelos pequenos e grandes fãs da Disney. “Em um mundo onde cada vez mais as pessoas não querem ser interrompidas por propaganda chata, a Disney dá um grande passo ao entreter seu público em sua maior campanha do ano”, diz Rapha Avellar, CEO da agência.

Durante a contação das histórias, o narrador convida a criança a pegar seus brinquedos e a participar da brincadeira, estimulando a imaginação e usando os recursos digitais do comando de voz. “O objetivo é oferecer o mundo da fantasia, mas sem ser da forma hipnótica que as telas causam nas crianças”, explica Conrado Caon, CTO da Avellar e responsável pelo desenvolvimento da tecnologia. “Com o comando de voz, elas participam da construção da narrativa enquanto brincam com seus brinquedos de verdade”. Para Conrado, as histórias interativas em áudio são um dos maiores vetores de crescimento do segmento de VoiceTech.

As vozes dos personagens são as mesmas de seus dubladores brasileiros, o que gera uma identificação com o universo Disney. Entre os personagens usados no aplicativo estão Mickey e Minnie Mouse, Buzz Lightyear, de Toy Story, Dory, de Procurando Nemo; Anna, Olaf e Elsa de Frozen e super-heróis com Homem-Aranha e Homem de Ferro.

Para ensinar as famílias a usar a novidade, a Disney conta ainda com um time de influenciadores que farão conteúdo usando as histórias em múltiplas plataformas digitais. Também está na programação uma live especial no dia 03 de outubro, às 17h, com os influenciadores Gato Galáctico e Bianca Alencar. A dupla vai ensinar a usar o aplicativo e dará dicas de brincadeiras. A live será transmitida no site da Disney.

A princípio, a tecnologia estará disponível até 29 de outubro. Mas, de acordo com Luiza Queiroz, Head de Marketing da Disney Brasil, a ideia pode ganhar asas e ser adotada até em outros países. “É algo inédito, exclusivo do Brasil, mas como a equipe global amou a ideia, pode ter continuidade”.