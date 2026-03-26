A febre da proteína: mirando mercado fitness, Danone lança novo sabor de YoPRO; veja qual é

A Danone, marca responsável pelo YoPRO, anunciou o lançamento de um novo sabor da linha de iogurtes proteicos: o YoPRO Frutas Vermelhas. O produto será lançado oficialmente em abril, ampliando a presença da marca no mercado de nutrição e saúde.

A novidade foi revelada durante o CMO Summit, realizado nos dias 25 e 26 de março em São Paulo, que reuniu grandes nomes e lideranças do marketing. Durante o encontro, Marcelo Bronze, CMO da Danone, detalhou a estratégia da marca para continuar inovando no mercado de nutrição e saúde.

A febre da proteína

Lançado em 2018, o produto foi pioneiro ao perceber a crescente demanda por alimentos ricos em proteína, antecipando o que viria a se tornar uma das maiores febres do mercado de consumo.

Bronze acredita que a Danone soube observar e compreender as mudanças no comportamento do consumidor, apostando na proteína como um macronutriente essencial para o público que busca saúde e desempenho físico.

Hoje, a proteína se tornou um dos maiores “hypes” do mercado. Cada vez mais pessoas buscam consumir proteína, muitas vezes até em quantidades além do necessário, como parte de uma jornada de saúde e bem-estar.

A marca, segundo Marcelo Bronze, observou sinais de transformação no mercado e percebeu três pilares que ajudariam a impulsionar o crescimento da proteína como tendência.

Primeiro, a popularização das academias no Brasil, com o país ocupando o segundo lugar mundial em número de academias, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo, o aumento do interesse por uma alimentação saudável e consciente, com o brasileiro se preocupando mais com os macronutrientes que consome. E por fim, o comportamento do consumidor em busca de superação, sempre querendo ir além de seus próprios limites, especialmente no contexto fitness.

Ao identificar esses sinais, a Danone conseguiu se antecipar ao que viria a se tornar uma verdadeira febre, colocando o YoPRO como um dos produtos de maior destaque nesse mercado.

Os aprendizados de um CMO

Marcelo Bronze compartilhou dois aprendizados essenciais para quem está à frente de uma grande marca.

Conectar antes de escalar

Segundo Bronze, é preciso entender profundamente as necessidades do público e criar relevância genuína antes de pensar em crescimento acelerado.

Isso foi crucial para o YoPRO, que nasceu dentro de um nicho altamente engajado, como o mercado de crossfit, e cresceu através de uma comunicação genuína e focada na experiência do consumidor.

O poder da narrativa

Para Marcelo, uma boa narrativa transforma comportamentos em cultura, criando uma conexão emocional que vai além da simples compra do produto.

O YoPRO, ao longo de sua trajetória, tem reforçado esse posicionamento, sempre atento às necessidades de seus consumidores, e mantendo uma comunicação consistente e autêntica.