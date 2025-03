A estratégia número 1 que fez do Fusca um dos carros mais vendidos e amados do mundo

Pode um único anúncio mudar a história de uma marca? A Volkswagen provou que sim.

Há 65 anos, a marca alemã de carros desafiou as convenções do mercado americano e criou o anúncio automotivo mais famoso de todos os tempos.

Na época, o marketing era inundado por campanhas que repetiam a mensagem de ‘quanto mais, melhor’ com carros grandes e chamativos. Neste cenário, a Volkswagen tinha o desafio de vender o Fusca, um carro pequeno que contradizia todas as tendências.

Em parceria com a agência Doyle Dane Bernbach, a marca não apenas conseguiu conquistar o público, como também redefiniu a publicidade para sempre.

O impacto da campanha ‘Think Small’

Diferente de tudo que veio antes, o anúncio ‘Think Small’ (Pense Pequeno, em tradução) ocupava uma aplicação em página inteira na revista Life. Com predominância do espaço em branco, a composição trazia um único e pequeno Fusca no canto da página com a mensagem ‘Think Small’ em letras miúdas.

Não havia como não prestar atenção numa página de revista quase vazia apenas com um carro compacto estampado. A sua mensagem, na contramão dos concorrentes, destacava o principal atributo do produto com simplicidade e honestidade.

Segundo relatos da época, pessoas compraram cópias da revista por conta do anúncio. E os números de vendas apoiaram o sucesso da publicidade: o Fusca se tornou o carro importado mais vendido do país e a Volkswagen se reposicionou como uma marca símbolo de praticidade e confiabilidade.

Lições para todos os profissionais

A campanha de ‘Think Small’ mudou a forma como marcas se comunicam com consumidores ao criar uma nova publicidade inteligente, minimalista e impactante.

O seu sucesso abriu caminhos para estratégias de marketing modernas que priorizam a autenticidade e o profundo entendimento do público-alvo. Além disso, mostrou a importância de abraçar e celebrar as características únicas do produto ao transformar diferenciais em virtudes.

Essa campanha mostra como é possível quebrar regras e se destacar com criatividade quando todos os concorrentes estão seguindo as mesmas tendências e deve ser tida como uma referência pelo profissional que deseja se destacar no mercado.

Aprender com campanhas icônicas como ‘Think Small’ é essencial para quem deseja criar estratégias vencedoras no futuro.

