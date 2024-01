A estratégia da Seara no BBB 24: prêmio de R$ 100 mil e almoço vip na casa

Já pensou em participar de um 'almoço vip' na casa do Big Brother Brasil? Essa é uma das ações organizadas pela Seara, uma das patrocinadoras do reality show da TV Globo em 2024. Além das ativações de marca junto aos brothers, a empresa de alimentos da JBS incluiu em sua estratégia de marketing promoções destinadas aos fãs do BBB, como forma de aproximar dos consumidores.

“Essa é a nossa primeira grande promoção com o Big Brother Brasil desde que iniciamos a nossa participação no programa há cinco anos e a expectativa é enorme em relação ao alcance que ela terá, uma vez que vai unir, literalmente, o consumidor com a casa, além de agitar os pontos de venda dos nossos clientes", diz Gabriela Pontin, diretora executiva de alimentos preparados da Seara.

Além de sortear geladeiras e vouchers de produtos semanalmente, a empresa lançou a campanha “Seara te leva pro VIP do Big Brother Brasil", que vai premiar cinco consumidores, mais um acompanhante cada, com um almoço na casa mais vigiada do país e mais 100 mil reais em dinheiro. A ação ainda inclui prêmios diários, como assinatura do Globoplay, roupão do líder e voucher de R$ 500.

"Nas últimas temporadas, percebemos que a audiência interage muito durante toda a edição e que o público costuma brincar que, enquanto assiste ao BBB, a geladeira de casa está vazia como na xepa do programa. Isso nos permitiu trabalhar com o insight da audiência", diz Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara.

De acordo com a executiva, a marca estará presente em diversas provas e ativações ao longo de toda a duração do programa. Nas redes sociais, um squad de influenciadores, com nomes como Sarah Andrade, Gil do Vigor, Sabrina Sato, Deborah Secco, Thiago Abravanel e Dani Choma, divulga informações e novidades da companhia.

A WMcCann assina a produção de conteúdo e as ações no programa. A promoção, desde a idealização até o desenvolvimento, foi produzida pela Score Group, empresa de data retail da B&Partners.

Como participar

Para participar das promoções, é preciso comprar produtos Seara, cadastrar o código de barra no site ou no whatsapp da companhia - (11) 5043-6844 – sendo que as salsichas valem o dobro de pontos – e depois torcer para ser sorteado.

A estratégia da Seara no BBB 24

A Seara participa pelo quinto ano consecutivo do Big Brother Brasil. A estratégia, segundo Fukuda, tem como objetivo aproximar a marca dos consumidores. "Buscamos estar onde eles estão e identificamos o BBB como um grande canal de comunicação com o nosso público. Além de ser um programa extremamente diverso, que nos permite falar sobre os mais diferentes assuntos, nos deparamos, ao longo dos últimos anos de participação, com um retorno expressivo em relação ao nosso negócio", diz.

A executiva explica que o reality mexe diretamente em duas métricas principais: conversão e desejo pela marca, o qual é mensurado via intenção e preferência de compra. "Em 2023, a conversão teve um aumento de 90% durante o programa, deixando algumas das redes de supermercados sem estoque em alguns momentos, inclusive."

A Seara também busca se apropriar dos insights gerados a partir das interações entre os participantes do reality, por exemplo. Como resultado disso, a marca viu o seu engajamento aumentar no X (antigo Twitter), em 2023. A taxa subiu 1.212,12% e a base de seguidores, 31%. "Essa atração e retenção de pessoas é capaz de passar as mensagens de Seara, bem como diferencial de produto, de maneira muito direta a quem está interessado", finaliza Fukuda.

