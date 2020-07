A cada Trident comprado, cliente ganha 7 dias de acesso aos jogos do Xbox

Para reforçar o posicionamento de marca, a goma de mascar Trident lança uma promoção em parceria com a Xbox Game Pass.

A partir disso, uma unidade da edição Trident X Fresh Loot destrava sete dias de acesso ao Xbox Game Pass Ultimate, serviço de assinatura de jogos da Microsoft e que oferece mais de 100 títulos para Xbox One e PC, incluindo lançamentos como Minecraft Dungeons, Bleeding Edge, Gears 5 e Ori and the Will of the Whisps.

“Anteriormente já destravamos, por exemplo, descontos em corridas com a 99 Taxi para ajudar na locomoção do nosso público. Agora lançamos mais uma parceria inédita que vai destravar um benefício exclusivo dentro do universo dos games”, diz Anna Carolina Teixeira, diretora associada de marca da Trident.

Na campanha desenvolvida pela Sapient AG2, cada Trident vem acompanhado de um código de desbloqueio exclusivo, que pode ser resgatado pelo site.

O participante pode resgatar até dois códigos em seu CPF, liberando o total de 14 dias de jogos no Xbox One ou no PC com Windows 10. O produto já é comercializado e tem valor sugerido de R$ 4,99.