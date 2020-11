99Food tem comidas com 99% de desconto na Black Friday

A Black Friday de 2020 será agressiva no que depender dos descontos de delivery e restaurantes fast-food. Um exemplo é ação promocional da 99Food, aplicativo de delivery que conecta as pessoas aos estabelecimentos gastronômicos.

Nos dias 27 e 28 de novembro os consumidores que já utilizam o app poderão adquirir 99 reais em descontos para realizar seus pedidos pagando apenas 9,90 reais. Para ter direito ao benefício basta inserir o código promocional ECONOMIDA99OFF.

Para quem realizar o primeiro pedido pelo app nessas datas terá desconto de 99% no valor da compra. Ambos os benefícios valem para qualquer estabelecimento cadastrado na plataforma.

A ação nomeada Novembro da Economida une as palavras “economia” e “comida” para divulgar as funcionalidades e promoções do app.

“O mês de novembro foi especial. Semanalmente oferecemos frete grátis, cupons de desconto, almoços e jantares com preços a partir de 9,99 reais, descontos em pratos de grandes marcas, como o Burger King e o Subway, entre outros benefícios. Capilarizamos as ações de marketing para que um maior número de usuários pudesse usufruir da Economida e investimos em trazer para nossos consumidores opções para que eles possam conhecer mais da plataforma” diz Raphael Dias, gerente de marketing da 99Food.

As promoções da Economida estão disponíveis nas cidades em que a 99Food já está presente. São elas: Curitiba, Belo Horizonte, Divinópolis e Varginha (MG), Teresina, Goiânia, Brasília, Salvador, Recife e São José dos Campos (SP).

Desconto no Burger King

Na quinta-feira, 26, o combo do Whopper — carro-chefe do Burger King e que normalmente é vendido por 30,90 reais — também terá desconto de 99% nas cidades de Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, São José dos Campos (SP), Salvador e Recife. Basta inserir o promocode BK99OFF.

Para aproveitar as oportunidades do mês da Economida é fácil. O app da 99Food está disponível para usuários do aplicativo 99Food (para Android e iOS).