As 7 habilidades fundamentais do profissional do futuro

Em 2016, um estudo famoso do Fórum Econômico Mundial, ponto de encontro de boa parte da elite do capitalismo mundial, sentenciou que seis em cada dez jovens em idade escolar nesta década vai trabalhar em empregos ainda inexistentes – a maioria deles abertos em carreiras na área de tecnologia. Quem quiser disputar uma das vagas do futuro terá, portanto, o desafio de desenvolver habilidades praticamente do zero.

Na visão da especialista em marketing Fernanda Belfort, o mercado de trabalho vai cada vez mais pedir sete habilidades fundamentais a todo tipo de profissional. Com duas décadas de experiência no desenvolvimento de estratégias para a jornada de produtos e serviços ao mercado, e passagens por multinacionais como a gigante de alimentos Mondelez, Fernanda é CEO e professora da Cria School, uma escola de marketing online com o currículo mais atualizado voltado ao mercado de trabalho.

Em parceria com EXAME Academy, a Cria School está oferecendo o curso de formação em Marketing e Publicidade. Nesta quarta-feira, Fernanda conversou com o head da EXAME Academy, André Portilho, a respeito dessas “sete maravilhas” do mundo corporativo:

Marketing a serviço do negócio

A função dessa carreira, de pensar no posicionamento de um negócio e como ele chega aos consumidores, está cada dia mais entranhado em outras áreas do conhecimento. “Na Cria School, temos alunos de áreas diversas, como de arquitetura, que usam o marketing para entender como podem se relacionar melhor com os clientes. Isso vai ser cada vez mais comum daqui pra frente”.

Tática precisa de estratégia

Antes de sair por aí tentando captar clientes ou fazer um trabalho a torto e a direito, Fernanda recomenda usar os dados disponíveis sobre o mercado de atuação a fim de conhecer melhor os hábitos e tendências dos potenciais clientes. “A estratégia nos mostra como sair do ponto A ao ponto B”, diz.

Consumidor no centro

Em muitas empresas o dia a dia cria rotinas desconectadas com o propósito do negócio, que é servir bem os clientes. “Isso precisa estar na mente de todos os profissionais, sempre”, diz.

Criatividade

Ter a capacidade de resolver problemas, dos mais simples aos mais complexos, será fundamental num momento de criação de postos de trabalho praticamente do zero, como nas próximas décadas.

Saber otimizar e aprender com dados

Aquilo que não se mede, não se avalia, já diz o provérbio mais do que batido em manuais de gestão corporativa. Mas olhar para os dados de um negócio e de um mercado está na ordem do dia, avalia Fernanda, num mundo com dependência crescente de bancos de dados informatizados para a tomada de decisão.

Soft skills

Saber criar empatia com colegas de trabalho, chefes, subordinados, fornecedores, chefes, enfim, com todos ao redor virou um desafio e tanto em virtude da pandemia e do distanciamento social. Quem tem essas qualidades pode se sobressair no mercado de trabalho.

Aprender sempre

Ter humildade para reconhecer erros e desenvolver novas habilidades é fundamental para os demais seis passos.

A íntegra da live está disponível no perfil da EXAME no Instagram.