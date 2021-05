5 promoções de Dia das Mães para quem deixou o presente para última hora

O Dia das Mães é uma das mais importantes datas do varejo brasileiro. Segundo a pesquisa, divulgada na EXAME, 65% dos entrevistados costuma comemorar comprando presente. Para conquistar os consumidores, as marcas dos mais diversos setores apostam em promoções e descontos. Veja opções.

Americanas: O Dia das Mães Americanas traz milhares de produtos, em mais de 45 categorias, com até 40% de cashback para pagamentos realizados com o super app Ame Digital nas compras feitas no site e no app. A empresa também faz a campanha "Milhões de presentes com entrega rápida e frete grátis? Relaxa na Americanas você acha!"

Imaginarium: Em parceria com a Feito Brasil, marca brasileira de cosméticos naturais com desenvolvimento sustentável e vegano: nas compras acima de R$149,90, por mais R$69,90 o cliente leva um Kit para Banho criado especialmente criado para o sazonal.

Mercado Livre: A varejista tem ofertas com até 70% de desconto em diferentes categorias, como moda, eletrônicos e mais. Há ainda a opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros e frete grátis para compras acima de 79 reais.

Nespresso: Para além de oportunidades e ofertas especiais com descontos imperdíveis de até 20% em máquinas, a marca vai celebrar uma das datas mais queridas do ano oferecendo acessórios como presente especial na compra de cafés.

O Boticário: A marca de cosméticos oferece descontos para produtos avulsos e kits comemorativos no site. O Kit Presente Dia das Mães Accordes: Desodorante Colônia 80ml + Creme Corporal 200ml + Antitranspirante 75g, por exemplo, está com 25% de desconto e sai por 179,90 reais.