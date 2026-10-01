Debate da Globo e Lula no Flow: acompanhe ao vivo

20:46 •
01 OUT 2026
Globo cancela debate
A TV Globo informou na noite desta quinta-feira, 1º, que cancelou o debate com os candidatos à Presidência da República.
20:34 •
01 OUT 2026
Qual o horário da entrevista de Lula no podcast Flow?
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará uma entrevista ao podcast Flow nesta quinta-feira, 1º. O programa começará às 20h45, de acordo com o podcast e com o perfil oficial de Lula no Instagram.
A transmissão da entrevista será feita no canal oficial do Flow Podcast no YouTube.
20:01 •
01 OUT 2026
Em meio a desistência de Flávio, candidatos chegam a TV Globo
Em meio ao anúncio da desistência de Flávio Bolsonaro e à confirmação da participação de Renan Santos (Missão), os demais candidatos convidados para o debate já chegaram à emissora.
Segundo a emissora, Ronaldo Caiado (PSD) chegou às 19h08. Augusto Cury (Avante) chegou aos Estúdios Globo às 19h36 e Romeu Zema (Novo) chegou às 19h57.
19:50 •
01 OUT 2026
Gilmar determina que TV Globo inclua Renan Santos em debate presidencial
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a TV Globo inclua o candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, no debate presidencial a ser realizado a partir das 21h30.
Gilmar concedeu uma tutela de urgência e reverteu uma decisão do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, que havia negado a participação de Renan com o argumento de que a emissora não era obrigada, pela legislação eleitoral, a convidá-lo (o Missão não tem os cinco deputados necessários para garantir presença obrigatória em debates).
O ministro determinou que o candidato do Missão ocupe a vaga aberta pela desistência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas mesmas condições de tempo, perguntas e posição dos demais participantes.
Para Gilmar, embora a emissora tenha autonomia para organizar o debate, essa prerrogativa não representa um poder "discricionário absoluto".
19:47 •
01 OUT 2026
Flávio Bolsonaro desiste de ir ao debate da TV Globo
O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou na noite desta quinta-feira, 1º, que desistiu de participar do debate da Globo, marcado para às 21h30 (horário de Brasília).
"Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes", escreveu em publicação no X, antigo Twitter.
Decisão do senador acontece após ministra do TSE proibir que a Globo mostre púlpito vazio reservado a Lula em debate e da confirmação da participação do candidato Renan Santos (Missão).
18:50 •
01 OUT 2026
Por que Lula não vai ao debate da Globo?
A campanha de Lula comunicou à Globo na quarta-feira, 30, que o presidente não participaria do debate.
Segundo apuração da EXAME, integrantes da campanha avaliam que o formato e a presença apenas de adversários identificados com a direita poderiam concentrar os ataques contra Lula a três dias do primeiro turno. Aliados do presidente também fizeram críticas à dinâmica dos debates e ao tempo de espera para que os candidatos voltem a falar.
O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que Lula quer confrontar Flávio Bolsonaro, mas defende um formato que permita interação direta entre os dois.
Em vez de participar do debate, Lula dará uma entrevista ao podcast Flow, marcada para as 20h45 desta quinta-feira.
18:49 •
01 OUT 2026
Acompanhe ao vivo a noite decisiva da campanha presidencial antes do primeiro turno das eleições 2026. A TV Globo realiza nesta quinta-feira, 1º, o último debate entre os presidenciáveis, com Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Lula (PT) decidiu não participar e concede, na mesma noite, uma entrevista ao podcast Flow. A EXAME acompanha em tempo real as declarações dos candidatos, os principais embates e a repercussão dos dois eventos.