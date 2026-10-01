Debate da Globo e Lula no Flow: acompanhe ao vivo

Ivan Martínez-Vargas Repórter especial em Brasília 19:50 • 01 OUT 2026

Gilmar determina que TV Globo inclua Renan Santos em debate presidencial

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a TV Globo inclua o candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, no debate presidencial a ser realizado a partir das 21h30.

Gilmar concedeu uma tutela de urgência e reverteu uma decisão do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, que havia negado a participação de Renan com o argumento de que a emissora não era obrigada, pela legislação eleitoral, a convidá-lo (o Missão não tem os cinco deputados necessários para garantir presença obrigatória em debates).

O ministro determinou que o candidato do Missão ocupe a vaga aberta pela desistência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas mesmas condições de tempo, perguntas e posição dos demais participantes.

Para Gilmar, embora a emissora tenha autonomia para organizar o debate, essa prerrogativa não representa um poder "discricionário absoluto".