Wim Hof me ensinou a derreter a armadura que eu mesmo criei

“Estive vivo por anos — e ainda assim, anestesiado. No silêncio de uma respiração profunda, comecei a descongelar a verdade sobre mim mesmo.”

Passei três dias com Wim Hof, o “Homem de Gelo”, no sul da França. Um retiro íntimo. Sem luxo. Sem apresentações. Sem distrações. Um homem de 60 anos, alma de criança, me mostrou que respirar, enfrentar o frio e reiniciar o mindset são apenas a entrada. O gelo me ensinou mais do que resistir. Mostrou como observar a mente — e desafiá-la. Aquela voz sutil que sussurra: “isso é loucura”. Ela quer proteger — mas também aprisiona.

Voltar ao básico não significa regredir. É limpar o excesso. Significa lembrar quem somos. E reconectar com isso pelo respirar consciente da meditação, do yoga… e também do movimento. Corpo ativo, mente presente. Wim construiu seu método na dor da perda. Nenhum atalho. Somente o caminho longo. Esse mesmo caminho que leva de CEO a líder íntegro.

No retiro, fiz imersões: 3′ → 6′ → 11′ no gelo. Meu corpo permaneceu o mesmo, mas a mente não. Ali, submerso, não há para onde fugir. Presença total. Isso é resiliência emocional. Mais valioso do que ter razão. É expandir sua largura de banda interior. Treinar o músculo de encarar caos, incerteza e desconforto.

Enquanto isso, muita gente foge. No avião, no trem, pausa… Uns jogam no celular. Outros leem algo que nutre. Escutam um podcast inspirador. Refletem. Com papel e caneta. Fuga ou expansão? Cabe a você escolher.

Lembro da adolescência. Domingos sem TV me angustiavam. O álcool era fuga — não socialização. Por isso aprendi: meditação, yoga e atividade física não são luxo. São um convite para silenciar a mente e permanecer inteiro.

Você não precisa de uma revolução. Precisa de coragem. Para respirar fundo, encarar o frio e sentir de verdade. A água fria não congela quem está inteiro. Congela quem se afastou demais de si mesmo. A vida não pede pressa. Pede presença. E, quando você para de fugir de si mesmo, até o gelo vira abrigo.

Mini roteiro – Caminho Longo