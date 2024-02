CEOs revelam que 40% do tempo de suas equipes é perdido

No acelerado ambiente de mudanças, a agilidade é um tesouro, enquanto a demora pode ser um golpe fatal. Uma revelação impactante da Pesquisa Anual Global com CEOs, conduzida pela PwC e abrangendo mais de 4.700 líderes de negócios globais, joga luz sobre um desafio comum a todas as indústrias: a ineficiência operacional.

O estudo, intitulado “Reinvenção contínua para o sucesso empresarial”, de 5 de janeiro, não apenas mapeia as dificuldades enfrentadas por líderes empresariais, mas também abre caminho para soluções inovadoras no ambiente corporativo.

Desvendando as ineficiências operacionais

As descobertas da pesquisa são claras: um vasto tempo diário, dedicado a reuniões e gerenciamento de emails, culmina em ineficiência.

CEOs apontam que cerca de 40% desse tempo não contribui significativamente para os objetivos da empresa, representando uma perda considerável de produtividade e recursos financeiros.

A questão se impõe: quantas reuniões poderiam ser substituídas por um email, e quantos emails, por uma conversa rápida?

Inteligência Artificial Generativa: uma solução eficiente

A Inteligência Artificial (IA) generativa emerge como uma força transformadora, com 60% dos CEOs otimistas sobre seu potencial para melhorar a eficiência operacional.

Além de minimizar tarefas repetitivas, essa tecnologia tem o potencial de reinventar modelos de negócios, estimulando a inovação e fortalecendo a competitividade no mercado.

Aplicações práticas já são observadas em áreas como atendimento ao cliente, recrutamento, marketing, finanças e desenvolvimento profissional, simplificando processos e reduzindo o esforço manual.

Reinvenção e liderança visionária

A pesquisa da PwC enfatiza a necessidade urgente de as empresas adotarem uma abordagem proativa à reinvenção e inovação. Superar ineficiências, adotar tecnologias avançadas como a IA generativa e focar em práticas sustentáveis são passos cruciais para garantir não apenas a sobrevivência futura das empresas, mas também seu sucesso no cenário competitivo atual.

Mais do que nunca, é essencial que a liderança empresarial abrace a mudança, desafiando o status quo e direcionando suas organizações para um futuro próspero e responsável.

Este momento de inflexão no mundo dos negócios e carreiras demanda uma visão estratégica e um compromisso com a transformação e a excelência operacional. CEOs à frente de suas empresas estão não só reconhecendo esses desafios, mas, também, agindo ativamente para moldar o futuro do trabalho e das interações empresariais em uma trajetória de sucesso e sustentabilidade.