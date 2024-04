Quando a agenda ESG é feita para o acionista, o CEO não entendeu seu papel

Depois de um boom na pandemia, vimos, no início de 2024, alguns veículos de comunicação questionarem se seria “o fim do ESG” (Governança Social, Ambiental e Corporativa). Companhias, sobretudo no mercado financeiro, estavam na prática evitando o termo, talvez por receio de serem acusadas de “greenwashing”.

E, tudo isso, parece ter dado “munição” aos críticos que sempre viram o ESG como uma arma midiática. Um modismo. Quando li a manchete, fiquei tremendamente intrigado. Afinal, o ESG na AB Mauri foi um catalisador da cultura corporativa e nos ajudou a construir propósito de forma clara e tangível nos últimos três anos. Como podia haver tal dissonância?

A nossa jornada ESG, obviamente, não se iniciou com a criação da sigla. A companhia tem um histórico forte de governança global herdada da nossa matriz na Inglaterra. Essa é uma história comum no mercado, mas nós entendemos que ali não era uma demanda de acionista ou mesmo dos clientes. Era uma crença de que é o certo a ser feito.

Assim, o que o “momento de mundo” nos ofereceu foi a oportunidade de colocar o ESG no centro da estratégia de negócio de fato. E, a partir daí, trabalhar ativamente para buscar cada meta de impacto social, de governança e ambiental com a mesma seriedade que buscamos nossas metas financeiras e comerciais. Não é um sem o outro e nem um maior que o outro. O jogo é de soma.

Não fomos pioneiros nisso, mas assistimos muitas empresas no pós-pandemia correndo para anunciar metas de Net Zero ao mercado e outras se preocupando em atender à demanda dos acionistas em relação ao tema como a grande urgência a ser feita. Era uma satisfação ao mercado.

O nosso compromisso era com a ação verdadeira e genuína de transformação do entorno. Montamos grupos de trabalho com colaboradores que se tornaram voluntários e que passaram a se reunir quinzenalmente com agenda e metas de curto e longo prazo definidas. Definimos orçamento para as iniciativas, mapeamos nossos pontos de partida, sem medo de ver se estávamos perto ou longe do ponto de chegada. Era (e é) urgente - temos que acelerar.

Três anos depois, avançamos todas as nossas métricas de ESG, tanto no ambiental, quanto no social e na governança. De um investimento milionário na fábrica para produzir energia a partir do próprio efluente até o aumento de representatividade e do letramento em cada um dos grupos trabalhados como foco em I&D (Etnia, PcD, LGBTQIA+, Gerações e Gênero). Da evolução dos processos internos de governança até a utilização da nossa equipe de vendas para distribuir castanhas de caju da ONG Amigos do Bem sem adicionar margem de lucro.

Seguimos com muito trabalho a fazer para alcançar nossas ambições em cada frente. Vale destacar que um efeito importante de todo esse movimento foi a criação do propósito na companhia e, por tabela, o aumento do engajamento, que já era alto, dos colaboradores.

No nosso caso, abraçar o ESG verdadeiramente e colocá-lo no centro da estratégia do negócio mandou um recado poderoso para todas as pessoas com quem interagimos de que podemos mais. E de que nos importamos. Somos uma grande empresa de ingredientes de panificação e confeitaria no Brasil e no mundo. Da nossa fábrica, sai o fermento que faz crescer mais da metade dos pães consumidos no Brasil. E que, junto com essa responsabilidade, devemos transformar pessoas através da panificação.

Assim como a jornada recente da AB Mauri, temos centenas de outros exemplos de companhias que encontraram na responsabilidade social e ambiental uma fonte de propósito. Muitas se certificando no Sistema B e adotando práticas de Capitalismo Consciente. Nenhuma entende a sua responsabilidade como algo passageiro ou como modismo.

Mas, então, como essa rica jornada ficou tão distante das acaloradas discussões sobre o modismo ESG? A resposta está no foco. Quando o mercado discute ESG como mais uma obrigação das empresas junto ao acionista, perde-se a essência da sigla: fazer o bem e o certo todos os dias.

Até há pouco tempo, empresários e executivos falavam com orgulho que suas empresas geravam empregos e pagavam impostos e que esses eram “motores da prosperidade”. É um pensamento pobre. Pagar impostos e gerar empregos são obrigações para que as companhias cresçam. Agora, estão sendo chamados para explicar suas pegadas de carbono, sua gestão de embalagens, sua cultura de inclusão.

Para gerar produtos e serviços tão essenciais à sociedade, é preciso fazê-lo com muita responsabilidade de fazer não só o que está na lei, mas o que é o correto para as pessoas e o meio ambiente impactado. E isso ainda é uma escolha, de um ponto de vista legal, para cada um desses gestores.

O que muitos não entendem é que eles devem se antecipar a qualquer legislação e entregar à sociedade companhias que sirvam o mundo de soluções sem tirar dele recursos não renováveis e, ao mesmo tempo, promovendo desenvolvimento pessoal.

Não é sobre relatório de sustentabilidade e nem sobre metas de carbono para daqui a 20 anos. É sobre sua empresa deixar legado positivo no entorno, ao mesmo tempo que entrega produtos e serviços ao consumidor. E isso não será modismo nunca.