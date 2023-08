Presente na cultura, na arte e no mar, o suft chegou às piscinas

O surf sempre foi um esporte em que corpo e alma precisam estar em constante sintonia com o oceano e a natureza. Captar os elementos, compreender as marés, sentir o vento, escutar o respingo das gotas na prancha e conhecer seus próprios limites; tudo isso faz parte de uma forma de meditação ativa.

Afinal, para surfar com fluidez, você precisa estar "in the zone", como costumam dizer aqueles que encontram uma simbiose perfeita entre o esporte, a arte, a música ou qualquer outra forma de expressão criativa e seu "eu" mais profundo.

É aquele instante em que o tempo parece parar e nada mais existe, exceto a conexão com a própria respiração e o fluxo da atividade — um momento de plenitude que todos já experimentamos. O surf se destaca como uma das máximas expressões dessa experiência.

No Brasil, o esporte tem ganhado enorme popularidade nos últimos anos. Isso é resultado não apenas dos brasileiros que competem e lideram os rankings da WSL (World Surf League), mas também da busca geral por uma vida mais saudável, por maior contato com a natureza e por esses momentos "na zona". Claro, os nossos 9.000 km de litoral são um incentivo e tanto.

Por outro lado, os surfistas frequentemente anseiam por aquele "pico" escondido, longe das multidões das praias mais conhecidas. Esse desejo foi eternizado no clássico filme "Endless Summer" de 1966, onde dois amigos viajam o mundo em busca de ondas perfeitas e locais desconhecidos, passando por Austrália, Nova Zelândia, Taiti, Havaí, Senegal, Nigéria, Gana e África do Sul. O filme não só é visualmente encantador, mas também ajudou a popularizar o esporte globalmente.

O Surf na cultura e nas artes

O surf inspirou inúmeras manifestações artísticas e culturais. Na música, temos desde os Beach Boys até Jack Johnson. Na literatura, o livro "Barbarian Days", vencedor do Prêmio Pulitzer, narra uma jornada de autoconhecimento onde o surf é o principal veículo para essa descoberta. Na obra "Let My People Go Surfing" de Yvon Chouinard, o surf é descrito como uma parte importante do nosso estilo de vida.

Surf em piscinas: a onda do futuro

E agora, o surf chegou às piscinas. Sim, depois que Kelly Slater desenvolveu uma máquina de ondas no deserto da Califórnia, o conceito se espalhou como um tsunami. Hoje, o Brasil já conta com diversas piscinas de ondas e muitas outras estão em construção.

O surf em piscina pode não ter o mesmo romantismo da praia deserta, mas com certeza oferece a onda perfeita, que pode ser surfada a qualquer momento e é acessível a todos.

Hoje, qualquer pessoa pode experimentar essa sensação quase mágica. Basta querer.