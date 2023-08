Presencial ou remoto: afinal, qual modelo de trabalho mais se adequa a você?

“It is the world Jim, but not as we know it” (“É o mundo, Jim, mas não como conhecemos”, em tradução livre). A frase, proferida pelo Sr. Spock ao aterrissar em um mundo desconhecido num dos episódios da série Jornada nas estrelas, define muito bem o momento que estão passando as relações de trabalho.

Após o “tranco” sofrido em 2020, as empresas e os funcionários não tiveram opção além de se adaptar ao trabalho remoto com todas as suas consequências positivas e negativas. Sem dúvida, o trabalho remoto traz muitos benefícios, dentre eles:

O trabalho remoto permite escolher o ambiente de trabalho e o local de trabalho (mesmo que seja na praia ou em outro país);

Pesquisas apontam que existe um ganho em produtividade em relação ao trabalho presencial já que aumenta o foco, a eficiência;

Oportunidades: é possível contratar e ser contratado em outros países ou regiões, o que aumenta a diversidade, reduz custos e abre portas para acessar talentos globais;

Economia: trabalhar de casa gera menos custos com transporte, estacionamento e alimentação, além de economizar tempo.

Mas, também traz consigo muitas desvantagens, tais como:

Isolamento social: o “ambiente de trabalho” passa a se resumir a sua casa;

“Confusão” entre vida pessoal e vida profissional, pois tende-se a misturar horas de trabalho com horas de lazer e tende a levar a um burnout com maior facilidade;

Limita a oportunidade de construir um networking saudável, e isso pode prejudicar muito a carreira já que, interagir com os chefes, colegas e mentores é um elemento essencial para progredir e acessar novas oportunidades de carreira;

Dificulta muito na criação da cultura.

Mas, qual o equilíbrio ideal entre estilo de vida, família e trabalho? Isso depende muito da cultura da empresa, do seu momento e da sua ambição profissional, do seu estilo de vida, e, principalmente, dos seus objetivos pessoais para os próximos anos.

Não existe mais certo ou errado. Eu, pessoalmente tendo a achar que a interação humana é fundamental para o crescimento pessoal e profissional e que nada substitui uma conversa olho no olho.

Também acredito que, mesmo remoto, o trabalho deve ser considerado como trabalho, ou seja, vista-se e se prepare para trabalhar, mesmo que de casa.