5 estratégias para manter o foco e a saúde mental no home office

Eu me lembro bem do meu primeiro dia de trabalho remoto. Era uma mistura de sensação de liberdade com um pingo de ansiedade. Se você, assim como eu, sentiu essa mistura de emoções, já sabe que o trabalho remoto não é sobre trabalhar de pijama. É sobre manter (ou melhorar) a nossa produtividade, e ainda assim aproveitar os benefícios que essa modalidade nos oferece.

Hoje, lidero uma equipe de 800 pessoas, entre colaboradores e professores na Conquer, todos em home-office. Quando me perguntam porque eu prefiro o home office, sempre respondo: "eu quero ter trabalhando comigo os melhores talentos - e não quero que eles percam tempo no transito".

Ainda que tenhamos um caso bem sucedido de implementação do home office, essa modalidade apresenta vários desafios e, ao longo dessa jornada, consegui notar diversos aprendizados e boas práticas. Então, para você que pode estar se adaptando, aqui estão 5 estratégias essenciais que nos ajudaram - e eu espero que possam ajudar você também.

Tenha uma rotina

No trabalho presencial, ao chegar e ao sair, temos marcadores claros que sinalizam o início e fim da nossa jornada. Em casa, existe um risco muito grande: o de não separarmos as atividades profissionais das pessoais, o que pode comprometer o nosso descanso e bem-estar mental.

Estabelecer hábitos e rituais diários é fundamental para delimitar o começo e o término do expediente. Por exemplo: tomo um banho antes de iniciar meu trabalho, e ao finalizar, busco meu filho na escola, e a partir daí me desconecto do trabalho. Encontre a sua própria rotina e veja como ela pode contribuir em um dia mais equilibrado.

Monte um ambiente de trabalho adequado

Mesmo em casa, é crucial ter um local designado para o trabalho. Isso não só ajuda a manter a organização, mas também permite que sua mente associe aquele espaço à produtividade. Evite trabalhar na cama ou sofá, que são locais associados ao descanso. Tenha uma mesa limpa e organizada e elimine distrações.

Outra dica que sempre dou é: mantenha uma boa postura de trabalho, não fique jogado na cadeira, e sempre que estiver em reunião, deixe a câmera aberta. Isso passa um sinal de atenção e respeito para os outros, e também para si mesmo.

Aprenda sobre Biohacking

Sabe aquele dia que a sua energia estava muito boa, você produziu bem, seu humor estava legal e tudo parecia dar certo? O biohacking defende que é possível você hackear a sua biologia, através da sua alimentação, exercícios e sono - e dessa forma replicar dias assim.

Mantenha hábitos saudáveis mesmo em casa. Beba água regularmente para se manter hidratado.Faça exercícios leves a moderados para oxigenar o cérebro e liberar hormônios como endorfina e serotonina. Tenha uma boa noite de sono, o que ajudará na concentração e produtividade. Cuide também da alimentação para manter a energia ao longo do dia.

A saúde mental está diretamente ligada ao bem-estar físico, e cuidar do corpo é uma forma eficaz de cuidar da mente.

Faça reuniões de alinhamento regularmente

Quer ter times com bastante autonomia? Então garanta muito alinhamento.

Provavelmente um dos fatores que mais vai impactar negativamente na sua jornada no trabalho remoto é a falta de comunicação olho no olho, de sentar do lado de um colega de equipe para entender suas demandas e de fazer reuniões presenciais com o time.

Por isso, rituais de alinhamento são tão importantes. Se você é líder, para times sem ainda tanta maturidade no home office, eu recomendo que esse ritual seja diário. Já para times com maior disciplina e autonomia, recomendo que elas sejam semanais.

Essas reuniões são fundamentais para o alinhamento de demandas, tomadas de decisão, e até para comemoração das pequenas vitórias. Isso estimula a noção de equipe e mantém o alinhamento do grupo como um todo. A troca de mensagens por e-mail, Whatsapp e outras ferramentas ajudam na comunicação, mas não substituem uma conversa por vídeo.

Peça Feedback

Já sabemos que a comunicação no home office pode ser um desafio. Isso também vale para feedbacks: existe uma tendência em reduzir a quantidade de avaliações imediatas, quando comparamos com o trabalho presencial.

Sabemos que o feedback é uma grande oportunidade de aprendizado. Por isso, puxe você o protagonismo e peça regularmente. Isso vai te ajudar a melhorar sempre e a aumentar a confiança com os seus líderes, mesmo à distância.

Se você quiser mais dicas, eu desenvolvi junto com meu time um Guia gratuito Produtividade inteligente no dia a dia. Nele você pode aprender técnicas que vão te ajudar a superar a procrastinação e atingir seu máximo potencial.

Espero que essas estratégias possam te ajudar a ser ainda mais produtivo no trabalho remoto, e que, assim como eu, você possa encontrar nessa modalidade de trabalho muita satisfação e resultados.