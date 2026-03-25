Liderança não nasce no cargo: nasce nas decisões que tomamos ao longo da carreira

Muito prazer, sou Marcel Szajubok. É uma honra passar a fazer parte deste seleto grupo de colunistas da Revista Exame, compartilhando aprendizados acumulados ao longo de mais de 30 anos de carreira executiva e empreendedora.

A partir de agora, pretendo dividir aqui reflexões sobre liderança, carreira e educação. São temas que marcaram profundamente minha trajetória profissional e pessoal. Depois de mais de três décadas liderando empresas e pessoas, percebi que as lições mais importantes de liderança raramente estão nos livros. Elas surgem nas decisões difíceis que a carreira nos obriga a tomar. E para começar, quero compartilhar uma lição que levei muitos anos para compreender: liderança não começa quando recebemos um cargo.

Durante muito tempo, eu achei que liderança era uma posição. Algo que vinha com um cargo, um escritório maior ou com o número de pessoas que você lidera. Como muitos profissionais no início da carreira, eu acreditava que liderar significava chegar ao topo da hierarquia. O pensamento era bem simples: quando o cargo chegasse, a liderança viria junto. Com o tempo, percebi que essa lógica está invertida. A liderança não começa no cargo. Ela começa nas escolhas que fazemos ao longo da carreira.

Comecei a trabalhar muito cedo, ainda antes dos 18 anos. Estudei à noite na universidade para pagar meus próprios estudos. Ao olhar para trás, percebo que alguns dos aprendizados mais importantes que tive sobre liderança aconteceram muito antes de ocupar posições de CEO ou presidência. Eles surgiram em momentos de desafio, em mudanças inesperadas de trajetória e, principalmente, no processo contínuo de aprendizado.

O primeiro grande aprendizado, e que sempre divido com todos os meus colaboradores, foi entender que liderança não é sobre autoridade, mas sobre responsabilidade. Os melhores líderes que encontrei ao longo da minha jornada tinham algo em comum: estavam genuinamente comprometidos em desenvolver outras pessoas. Eles não se preocupavam apenas em alcançar resultados, mas em construir equipes mais fortes, mais preparadas e mais capazes.

Quando um líder investe no crescimento das pessoas ao seu redor, ele cria algo muito maior do que metas atingidas. Ele cria novos líderes. O segundo aprendizado veio da forma como enxergamos carreira. Muitos profissionais planejam suas trajetórias pensando apenas no próximo cargo, na próxima promoção ou no próximo título. Eu mesmo já pensei assim em alguns momentos da minha jornada.

Com o tempo percebi que as carreiras mais sólidas são construídas de outra forma. Elas são construídas com foco em habilidades. Cada experiência profissional deveria ser vista como uma oportunidade de desenvolver algo que permanecerá com você por toda a vida: entender melhor o negócio, desenvolver visão estratégica, liderar pessoas, tomar decisões difíceis e lidar com pressão.

Cargos passam. Habilidades ficam.

O terceiro aprendizado é algo que considero fundamental hoje: educação nunca termina, ela é constante. Já passei dos 50 anos e acabo de voltar de uma semana imerso em Harvard, buscando continuar evoluindo e aprendendo. Existe uma crença comum de que o período mais intenso de aprendizado acontece na universidade. Na prática, a vida profissional mostra exatamente o contrário.

Os profissionais que mais crescem são aqueles que mantêm uma postura constante de aprendizado. Aprendem com livros, com mentores, com experiências diferentes, com fóruns de troca entre executivos e, principalmente, com os desafios do dia a dia. A curiosidade intelectual talvez seja uma das maiores vantagens competitivas de um líder no mundo atual.

O mundo muda rápido. Os negócios mudam rápido. E líderes que param de aprender inevitavelmente ficam para trás. Hoje, olhando para minha própria trajetória, percebo que liderança não começa quando alguém recebe um cargo de gestão. Ela começa muito antes. Começa quando escolhemos desafios que nos fazem crescer. Quando decidimos aprender continuamente. E quando entendemos que o verdadeiro papel de um líder é ajudar outras pessoas a evoluir.

No fim das contas, liderança não é sobre posição. É sobre impacto.