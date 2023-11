Perguntas & respostas

É normal ao ser humano acreditar que tem respostas para todas as perguntas. Trata-se de uma opinião que, por não ser balizada cientificamente, é carregada de “achismos”.

O pensador Confúcio costumava dizer: “Eu não procuro saber as respostas. Procuro compreender as perguntas”. Isto é ser sábio. Diria, muito sábio.

Qual é o significado das palavras nas perguntas? O que elas querem nos dizer? O que elas transmitem como sentimento?

A profundidade da reflexão sobre as perguntas nos permite ir mais fundo e buscar entender quais seriam as possíveis respostas e qual o significado para cada uma delas. Para uma mesma pergunta pode haver diferentes respostas. Como dizem alguns oradores: depende.

Dar o tempo necessário para analisar as diversas conjecturas sobre o mesmo tema nos engrandece e fortalece em teorias que vamos defender para cada possível resposta estruturada.

Desenvolver a arte de ouvir com atenção para, depois, falar com convicção, é fundamental para dar tempo ao nosso subconsciente consolidar as variáveis e, por fim, concluir o raciocínio.

Ouça com atenção a pergunta e procure entender qual o significado está “por trás”. Assim, certamente você encontrará a resposta mais propícia.