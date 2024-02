Por que investir em search funds no Brasil

Search funds apresentam um histórico de retornos consistentes e fomentam o empreendedorismo. Forma de empreendedorismo e de investimento consolidada nos Estados Unidos, os search funds vêm crescendo globalmente.

O Brasil se projeta entre os principais mercados em número de search funds no mundo, com um quadro de crescimento significativo da atividade e oportunidades de investimentos atrativos.

Como funciona um search fund?

Search fund é um veículo de investimento financiado por investidores em que um empreendedor procura, adquire e assume a gestão de uma empresa, criando valor e vendendo a empresa posteriormente por um valor substancialmente maior, normalmente entre quatro a sete anos após a aquisição.

Os investidores fazem um aporte inicial para financiar o período de busca (search capital) e, com isso, adquirem o direito de investir no momento da aquisição da empresa (acquisition capital), com um premium por terem apoiado o período de busca (step-up de 50%).

Qual é o histórico de resultados?

Segundo o último relatório divulgado pela universidade de Stanford, intitulado “Search Fund Study”, 66% dos search funds adquirem uma empresa e, destes, 73% geram retorno financeiro para os investidores. Taxas de sucesso, portanto, muito superiores às das startups.

O risco é, portanto, relativamente baixo para um ativo de private equity, enquanto o retorno é bastante alto. Segundo o mesmo relatório, a taxa de retorno anual (TIR), tem se mantido na casa dos 30%. Um retorno médio anual bem superior ao das demais classes de ativos de private equity (buyout, growth equity, venture capital), segundo dados de Cambridge Associates.

Qual é a fórmula de sucesso?

O que explica essa equação risco-retorno atrativa? Uma fórmula simples consolidada ao longo dos anos que pode ser resumida em quatro elementos básicos: (1) mercado ineficiente (aquisição de uma empresa com pouca visibilidade e liquidez, valuation menor); (2) aquisição de uma empresa estável com potencial; (3) aquisição alavancada (em grande parte, com o próprio vendedor); e (4) o estabelecimento de uma governança e gestão com mais possibilidades.

Nada de muito complexo, muito menos mágico, mas um modelo que foi se refinando ao longo do tempo e que é seguido à risca pelos investidores e empreendedores.

Oportunidade de investimento no Brasil

Existe uma comunidade global de alto nível em torno de search funds: universidades de ponta, investidores qualificados e empreendedores de alto potencial. No Brasil, já existe uma comunidade inicial em torno da atividade, mas o potencial de expansão é imenso.

Isso porque existem milhares de investimentos potenciais passíveis de serem feitos no Brasil na aquisição de empresas privadas que se encaixam nas características buscadas por search funds e ainda existem poucos investidores e empreendedores escolhendo essa alternativa. Ou seja, um segmento ainda embrionário com alto potencial no Brasil, com um modelo e resultados comprovados lá fora.

Existe, portanto, uma oportunidade. Para investidores: experimentar uma classe de ativos com uma relação risco/retorno atrativa, consolidada nos EUA e que vem ganhando tração no Brasil, a partir de um investimento inicial relativamente pequeno.

Um investimento que pode, ainda, fomentar uma forma alternativa de empreender, o chamado empreendedorismo por aquisição.

Para o empreendedor, uma oportunidade de ser CEO e sócio relevante de uma empresa consolidada e com potencial. E, para o empresário potencial vendedor, a possibilidade de obter liquidez financeira, tempo para se dedicar a outros propósitos e a perspectiva de ver seu legado e empresa perpetuados. Um modelo, portanto, com uma proposta de valor para todos.

Embora search funds apresentem uma relação risco/retorno consistentemente atrativa conforme os diversos relatórios publicados, é importante se ter em mente que uma classe de ativos ilíquidos como essa tem riscos intrínsecos. No caso dos search funds, são três: risco de aquisição, risco de criação de valor e risco de exit (venda). Riscos que precisam e podem ser mitigados pelo empreendedor e investidores.

A pergunta final fica sendo, então: como investir em search funds? Não existe um mercado estabelecido para isso. O caminho, portanto, é através do levantamento de informações com outros investidores nessa classe de ativos e diretamente com os empreendedores, os chamados searchers. Com o tempo, um mercado mais estruturado deve se desenvolver.