ESG é prioridade para 95% das empresas brasileiras: como se destacar nesse setor?

Práticas de ESG estão entre as prioridades de 95% das empresas brasileiras. São organizações que apostam em iniciativas de responsabilidade social e ambiental com o objetivo de construir uma sociedade mais justa e sustentável. E não à toa: o ESG pode ser algo bastante lucrativo para companhias e profissionais.

Para os funcionários da área de ESG, os salários podem chegar até em R$ 35 mil mensais, conforme indica o Guia Salarial Robert Half 2023. Para as organizações, é a chance de ingressar em um setor que movimenta trilhões de dólares globalmente – projeções indicam que até 2025 a área deve valer US$ 53 trilhões.

É um cenário animador, que já pode ser considerado uma das grandes tendências dos negócios da década, mas que traz desafios: como se destacar e aproveitar o momento para impulsionar seus negócios e sua carreira?

ESG: descubra como se tornar um dos profissionais mas cobiçados da década

Capacitação profissional é o caminho

Especialistas e empresários do setor garantem que capacitação profissional é um dos caminhos para quem busca iniciar, migrar ou alavancar a carreira em ESG.

E as projeções são bastante animadoras. A Organização Mundial do Trabalho estima que 15 milhões de empregos devem ser criados na área, apenas na América Latina, até 2030. O Fórum Econômico Mundial, por sua vez, diz que o cargo de especialista em ESG está entre as profissões com maior potencial de crescimento até 2027.

Apesar das expectativas promissoras para novas oportunidades de trabalho e salários mais competitivos, faltam profissionais bem capacitados para ocupar essas posições. A estimativa do CFA Institute, baseado em perfis do LinkedIn, é que menos de 1% dos candidatos estejam qualificados para as vagas.

Esse pode ser um alerta para o mercado, mas também uma oportunidade para os profissionais, que podem aproveitar essa lacuna para se destacar na empresa, migrar de carreira ou se tornar especialista em ESG na sua área de atuação.

Mas, para isso, é preciso investir em uma boa capacitação profissional.

Como se especializar em ESG?

Para começar a jornada rumo a uma carreira em ESG é necessário encontrar capacitações que combinem teoria e prática, como o workshop oferecido pela EXAME, de forma 100% online, entre 02 e 10 de outubro.

A iniciativa é voltada para quem quer dominar a sigla que não sai da boca dos CEOs, além de ser uma grande chance para ingressar em uma carreira que alinha propósito com ótimos salários.

Ao longo do treinamento, você poderá:

Entender o que é ESG e quais seus impactos no mundo

Aplicar habilidades fundamentais para profissionais de ESG

Estudar casos reais de empresas do mercado

Descobrir o passo a passo para ingressar na área de ESG

O treinamento é apresentado por Renata Faber, Diretora de ESG da EXAME, com 20 anos de experiência no mercado financeiro. A duração é de 3 horas e com certificado de participação exclusivo.

Ao final do treinamento, em uma masterclass ao vivo, você poderá tirar dúvidas e troca de ideias e experiências com a Diretora de ESG da EXAME.

* Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME