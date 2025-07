Do legado ao futuro: a liderança que se apoia no passado para construir o amanhã

Assumir o comando de uma empresa é um momento estimulante — e também delicado. A forma como essa transição é conduzida faz toda a diferença, sobretudo quando se trata de uma organização marcada por uma liderança forte e validada. Para o novo líder, especialmente quando vem de fora, o primeiro desafio é conquistar legitimidade interna. Antes de apresentar propostas ou promover mudanças, é fundamental integrar-se, ouvir e ser aceito(a) pela organização.

O segredo está em liderar com respeito, visão e equilíbrio.

Conduzir uma transição bem-sucedida exige mais do que um plano de ação: requer sensibilidade. Antes de transformar, é preciso compreender. Antes de inovar, é essencial respeitar. Isso vale para processos e vale ainda mais para pessoas.

Preservar a essência, estimular o progresso

A máxima de Jim Collins — “preserve the core, stimulate progress” — sintetiza com precisão o equilíbrio que uma nova liderança deve buscar. Um bom líder sabe que não está começando do zero: existe uma cultura, um conjunto de conhecimentos acumulados e pessoas que se dedicaram por anos à construção da empresa. Respeitar esse legado é o primeiro passo para liderar com legitimidade.

Transformações duradouras raramente nascem da ruptura; elas emergem da continuidade com propósito. Ter clareza sobre o que deve ser mantido e o que pode ser aperfeiçoado é essencial. Muitos processos de evolução falham não pelas mudanças que foram feitas, mas pelas que jamais deveriam ter acontecido.

Clima organizacional: o invisível que sustenta tudo

Muito antes dos resultados, vem a percepção. A equipe percebe o novo líder — observa seus gestos, sua escuta, sua coerência. A confiança começa a ser construída nas pequenas interações: nas primeiras conversas, nos corredores, nas visitas às unidades e aos clientes, nas perguntas feitas com interesse genuíno. A estabilidade do ambiente interno depende menos de discursos e mais de atitudes consistentes. Uma transição bem conduzida reduz a ansiedade, fortalece vínculos e preserva o engajamento das pessoas-chave para o futuro.

O antecessor como aliado fundamental

Quando a transição de liderança ocorre no contexto de uma aquisição e envolve a presença do fundador da empresa, o processo ganha uma dimensão particular, com desafios únicos, mas também grandes oportunidades. Se o fundador e o novo líder compartilham uma visão de futuro, valores semelhantes e competências complementares, a transição pode se tornar um momento de muitas possibilidades para a organização e seus colaboradores.

O fundador traz consigo legitimidade, conhecimento acumulado e vínculos sólidos com colaboradores e clientes. Quando bem planejada, sua atuação como apoiador da nova liderança transmite segurança, preserva a estabilidade da empresa e oferece uma base robusta para sua evolução. Negócios familiares ou fundados por empreendedores de longo ciclo se beneficiam especialmente dessa construção colaborativa, que alia experiência e renovação.

Clientes e parceiros: evitar ruídos é preservar valor

A comunicação com os principais clientes e parceiros precisa ser conduzida com muito cuidado. Qualquer sinal de instabilidade gera ruído — e ruído gera dúvida. Visitar os maiores clientes, reforçar os compromissos existentes e apresentar com clareza a continuidade da proposta de valor é uma das tarefas mais críticas dos primeiros meses. A confiança, uma vez comprometida, demora a ser reconstruída. Por isso, cuidar da base externa é tão essencial quanto da base interna.

Liderar é respeitar a história e construir o futuro

Uma liderança que começa respeitando as pessoas e o legado já inicia com força. Porque não se trata apenas de desempenho. Trata-se de relacionamento, de cultura, de credibilidade. Assumir o comando com responsabilidade é uma combinação de escuta e ação, de firmeza e humildade. É ocupar o espaço com presença, sem atropelo. E convidar todos a fazer parte do que ainda está por vir.