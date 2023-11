4 passos para implementar com sucesso a resolução colaborativa

A dinâmica moderna dos negócios exige uma abordagem ágil e flexível na resolução de problemas. Em meio a esse desafio, a colaboração se destaca como uma ferramenta poderosa. Gosto de repetir duas frases simples, mas impactantes para o meu time: "não colocar a mão em cumbuca sozinho" e "não bancar o herói", pois elas encapsulam a essência de uma abordagem colaborativa. Significam, essencialmente, que é mais assertivo e saudável resolver problemas quando trabalhamos juntos nas soluções.

A filosofia por trás dessas frases destaca a importância de compartilhar responsabilidades e tomar decisões coletivas. A ideia é que, ao enfrentar desafios como uma equipe, há um maior aprendizado, engajamento e aceitação das soluções propostas. Isso contrasta com decisões “top-down”, ou seja, quando vem de cima para baixo, nas quais a equipe pode sentir-se menos envolvida no processo decisório e, consequentemente, menos engajada na ação proposta.

Como implementar a colaboração na prática?

A implementação bem-sucedida da resolução colaborativa de problemas é um exercício de paciência, resiliência e construção de confiança. Destaco a seguir 4 estratégias práticas que são fundamentais:

1 - Construa um ambiente de confiança e crítica construtiva: permita que a equipe se expresse livremente, sem interrupções. Aceite críticas de maneira genuína e busque entender o problema.

2 - Aprofunde a compreensão: realize uma rodada de perguntas para explorar a raiz real do problema. Isso contribui para uma compreensão mais profunda e informada.

3 - Técnica lúdica com flipcharts e post-its: em situações que envolvem equipes de diferentes setores, use flipcharts para desdobrar o problema e peça para todos contribuírem com ideias em post-its. Agrupe e filtre as melhores ideias para chegar a soluções claras e eficazes.

Essa é uma boa técnica para que todos contribuam, pois até os mais tímidos, críticos e reservados colaboram, por poderem fazer isso de maneira privada.

Assim, a solução aparece de maneira clara para todos. Uso isso com a equipe para montarmos os cardápios dos resorts. Quando queremos ter uma noite temática, por exemplo, definimos o tema, depois cenário, cardápio, música e, em duas horas, criamos o show. O resultado é sempre melhor do que feito de outra forma.

4 - Divisão de tarefas e ação planejada: depois de alinhar um plano de ação com metas, prazos e investimentos, divida as tarefas entre os membros da equipe e execute o plano de ação.

Essa abordagem colaborativa não apenas promove a resolução de problemas, mas também fortalece a coesão da equipe, maximizando o potencial criativo e inovador de cada membro.

Limitações e exceções na colaboração

Embora a colaboração seja valiosa, há situações em que decisões centralizadas são necessárias, especialmente quando envolvem grandes investimentos e tecnologia. Por exemplo, investir em uma máquina automatizada para dobrar toalhas de piscina pode ser eficiente, mas o alto custo pode inviabilizar a decisão. Nesses casos, é crucial comunicar claramente que soluções colaborativas são preferíveis, mas que é preciso avaliar diversos fatores para aquelas que envolvem grandes investimentos. Algumas vezes, com planejamento financeiro, é possível serem executadas a longo prazo e, em outras, a ideia será avaliada e não entrará em vigor, como no exemplo da máquina das toalhas.

A resolução colaborativa de problemas não é apenas uma abordagem eficaz, mas também constrói equipes mais engajadas e inovadoras. Ao implementar práticas que promovem a participação ativa de todos, as organizações podem superar desafios de maneira mais eficiente e criar soluções mais robustas.