Dona de KFC, Pizza Hut e Frango Assado fatura R$ 2,3 bilhões e reduz endividamento em 2023

A International Meal Company (B3: MEAL3 – Grupo IMC) é uma das maiores empresas de serviços de alimentação do Brasil e opera marcas como KFC, Pizza Hut e Frango Assado.

Hoje ela está focada em diminuir a complexidade de gestão e aposta recursos nos ativos com maior potencial de geração de valor.

Os efeitos da sua estratégia podem ser observados nos resultados de 2023 comparados aos de 2022.

O EBITDA ajustado recorrente foi de R$ 247,1 milhões, alta de 25% com uma margem de 10,5% .

A receita líquida consolidada da companhia alcançou R$ 2,3 bilhões, aumento de 6,2%.

As vendas totais do sistema atingiram R$ 3,2 bilhões, elevação de 7,5% .

“O ano de 2023 foi marcado pela evolução na rentabilidade e eficiência em todas as nossas operações. Reduzimos o endividamento e melhoramos o perfil da dívida com a combinação de novas captações e desinvestimentos que fizemos em alguns ativos”, afirma Alexandre Santoro, CEO do Grupo IMC.

“Encerramos o ano com posição total de caixa de R$ 234 milhões, dívida líquida de R$ 295 milhões e índice de alavancagem financeira de 2,0x (dívida líquida/ EBITDA), bem abaixo dos covenants exigidos”, completa Rafael Bossolani, CFO do Grupo IMC.

Como o Grupo IMC conseguiu esses resultados?

Junto ao desinvestimento em operação no Panamá concluída em 2022, a companhia finalizou a venda de todas as operações na Colômbia e dos restaurantes Olive Garden no Brasil em 2023.

Em uma operação pontual no início deste ano, vendeu uma unidade de Margaritaville nos EUA por cerca de R$ 68 milhões.

“Com estes desinvestimentos e a emissão de R$ 460 milhões em debêntures, a estrutura de capital da empresa melhorou consideravelmente e apresentou avanços significativos”, explica Rafael.

Experiência do cliente e os resultados do quarto trimestre de 2023

Segundo a empresa, os investimentos na digitalização têm desempenhado um papel crucial, direcionando a gigante de alimentos para uma abordagem mais focada na experiência do cliente.

No último trimestre de 2023, as vendas digitais de Pizza Hut e KFC c resceram 61,2% e representaram 40% da receita total.

O aplicativo do Frango Assado , o Fran-Go , já responde por 8% das vendas nos restaurantes da rede.

Os totens de autoatendimento no KFC seguem em expansão, representando 36% das vendas nas lojas habilitadas.

No quarto trimestre de 2023, o Grupo IMC registrou receita líquida consolidada de R$ 570,1 milhões, representando um crescimento total de 7,4% em comparação com o mesmo período de 2022.

O EBITDA ajustado recorrente também apresentou alta de 31,8%, atingindo R$ 60,6 milhões, com margem de 10,6%.

“Os ótimos resultados alcançados nos últimos anos são consequência de uma combinação do nosso time de executivos, o Conselho e a Governança que temos, que colaborou para que o Grupo IMC conseguisse evoluir e chegar até aqui. Tenho plena convicção que este time vai nos permitir dar saltos ainda maiores no futuro em direção à nossa ambição de ser a melhor plataforma de alimentação do Brasil”, finaliza Santoro.

