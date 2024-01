Bússola & Cia: Aurum projeta faturamento de R$ 62 milhões

Fornecedora de soluções para escritórios de advocacia de diversos portes, a Aurum somou R$ 108 milhões de receita nos últimos três anos, média de R$ 36 milhões.

A empresa projeta chegar, em 2024, a um crescimento anual de 29%, alcançando R$ 62 milhões.

A Aurum monitorou e informou a seus clientes sobre os andamentos de quase um bilhão de processos, propiciando maior controle sobre seus prazos.

A meta é ser a maior legaltech da América Latina até 2027, e atingir mais de 120 mil usuários com seus produtos, com faturamento anual acima de R$100 milhões.

Fatura

A Agilize Contabilidade Online registrou um faturamento de aproximadamente R$ 40 milhões em 2023.

As projeções apontam para um salto significativo este ano, com a expectativa de alcançar a marca de R$ 100 milhões em faturamento até o ano de 2025.

Carga pesada

A Quero Truck já é uma das maiores plataformas do Brasil no segmento. A concentração de anúncios chegou a quatro mil, sendo as marcas mais presentes Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo e Scania.

O valor das movimentações do negócio gira em torno de R$ 970 milhões. A meta é passar de 25 para 27 estados atendidos nos próximos oito meses.

Arbitragem

O sócio do BMA Advogados e vice-presidente do Comitê de Arbitragem da International Bar Association Conference (IBA), André Abbud, lidera o comitê organizador do evento “When Arbitration meets Crime”, nos dias 01 e 02 de fevereiro em São Paulo.

Será o primeiro evento de arbitragem da organização internacional de advogados no Brasil em mais de uma década.

A associação é composta por mais de 80.000 advogados internacionais individuais dos principais escritórios de advocacia do mundo e cerca de 190 ordens de advogados e sociedades de advogados em mais de 170 países.

Bis

Pelo segundo ano consecutivo a Gafisa está entre as principais empresas que compõem a carteira do Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3.

A empresa também conquistou o selo de melhores empresas para se trabalhar (IGPTW), da Great Place to Work.

Conselho certificado

A Board Academy, especialista na formação, desenvolvimento e certificação de profissionais para conselhos empresariais, chegou a 2,5 mil conselheiros certificados.

Isso significa aumento expressivo de 300%, atendendo aos grandes players do mercado.

O objetivo a longo prazo é alcançar 45 mil empresas até 2030.

Hidro

A Verdureira cresceu 50% em seu faturamento no rastro do agronegócio.

Com aporte de R$ 10,3 milhões, da Baraúna Investimentos, a empresa expandiu a presença de seus produtos para mais cidades do interior de SP.

A capacidade produtiva da marca chegará a 39 toneladas mensais e a meta da empresa é reduzir 30% do desperdício por ano através da hidroponia.

Aquisição

A Giunti Psychometrics anunciou a aquisição de participação majoritária da Vetor Editora, empresa referência no mercado de avaliação psicológica.

Com esta união a Giunti reforça sua presença em países da América Latina, principalmente no Brasil.

CEO

A rede de franquias Açaí da Barra anunciou Alexandre Ustulin como novo CEO e sócio ao lado dos fundadores Everaldo Putti e Eduardo Volpato.

O executivo chega com o desafio de acelerar a expansão sustentável do negócio no Brasil, fortalecer o ecossistema de franquias da marca e projetar diferentes canais de distribuição.

A rede fechou o ano de 2023 com faturamento de R$ 300 milhões, crescimento de 45% em relação ao ano anterior.

Condomínio digital

A uCondo transacionou aproximadamente meio bilhão de reais e proporcionando uma economia expressiva de R$ 4 milhões para os condomínios usuários em 2023.

Com mais de 370 mil usuários e atendendo a mais de 4 mil condomínios em todo o Brasil, a empresa teve um crescimento de mais de 50% no último ano, com a digitalização de administração condominial.

A Invest Amazônia Brasil firmou uma parceria com a Kûara Energy, empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM), para lançar sua plataforma de gestão e carregamento de veículos elétricos.

A iniciativa atende à crescente demanda por infraestrutura de carregamento de veículos elétricos na região Norte.

Prêmio

A Trademaster venceu o Prêmio Melhores Fintechs 2023, nas categorias “Melhor Fintech de Crédito” e “Crédito Empresarial”.

Realizada pela Fincath, a premiação teve iniciativas de destaque em 14 categorias e 43 subcategorias, a partir do core principal de suas soluções e contou com mais de 3.500 avaliações.

Inovação

A Clear It anunciou Rafael Campos, ex-TOTVS, como Diretor Comercial e Júlio César Campos como Gerente de Inovação & Negócios.

A escolha dos executivos acontece sete meses após a empresa contratar o TOP Global em Cibersegurança Longinus Timochenco, Vice-Presidente, responsável por desenvolver e acelerar a frente de cibersegurança.

A Clear IT projeta crescer 45% em 2024.

Service

A Nexpon firmou parceria com o Conselho Mudando o Jogo (CMJ) para oferecer um “board as a service”, modelo de conselho de gestão compartilhada para potencializar o crescimento das organizações empresariais.

A expectativa é ampliar o faturamento médio e a estruturação das empresas do portfólio atual, qualificando aspectos como governança, desenvolvimento de lideranças e gestão estratégica.

Sem lactose

A Chocolife registrou um crescimento de 15% em 2023.

A empresa atende consumidores que têm alguma restrição alimentar, como diabéticos, celíacos, intolerantes a lactose e veganos.

Para 2024 a expectativa da Chocolife é aumentar em 47% o número de suas vendas, alcançando um faturamento 40% maior.

Novo líder

A Newa lançou o e-book Saúde Emocional da Liderança: O Caminho para a Humanização das Organizações.

O guia defende a atuação humanizada da liderança, a partir do autoconhecimento, além da valorização da desconstrução dos valores do patriarcado - já que a maioria dos líderes são homens brancos e cis.

