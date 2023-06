Veja como a Casa do Pão de Queijo transformou uma receita familiar em um negócio de sucesso

A Casa do Pão de Queijo é uma das mais conhecidas marcas brasileiras, presente em mais de 1.000 pontos de vendas nos principais shoppings, hipermercados, aeroportos, galerias, ruas e avenidas das grandes cidades.

Como surgiu a Casa do Pão de Queijo?

A marca foi fundada em 1967, por Mário Carneiro, filho de Dona Arthêmia Chaves Carneiro, a criadora das receitas, e símbolo da marca até os dias de hoje.

Na década de 1980 eram poucas lojas, lideradas por membros da família. Foi então que um dos representantes da nova geração, Alberto Carneiro Neto, assumiu a liderança da empresa, com um plano de expansão, bem no início do que se tornaria o modelo de franquias brasileiro. “Para expandir era preciso saber como compartilhar os lucros com os franqueados”, conta Carneiro Neto.

O primeiro ciclo de investimentos para expansão foi com a entrada do banco Pátria que adquiriu 70% da empresa, no fim da década de 1990. Mais tarde, em 2009, o Standard Bank Private Equity comprou a participação do Pátria e pouco tempo depois, em razão de uma estratégia de desinvestimentos no Brasil, o fundo devolveu o controle do negócio a família.

Alberto Carneiro compartilhou detalhes dessa jornada em entrevista ao Ypocast. Nos últimos 40 anos à frente da Casa do Pão de Queijo, Alberto passou por momentos desafiadores, mas que foram necessários para a construção e expansão do negócio.

Atualmente sua dedicação está em fortalecer e planejar os próximos passos da marca.

Assista, a seguir, o episódio na íntegra: